Cari açık şubat ayında 2.53 milyar dolar oldu

Şubat ayına ilişkin cari işlemler açığı piyasa beklentileri çerçevesinde geldi. 'Açık' bir önceki yılın şubat ayına göre 564 milyon dolar artarak 2 milyar 527 milyon dolar oldu.

Cari işlemler dengesi, şubat ayında 2.53 milyar dolar açık verdi. Dış ticaret açığındaki genişlemenin yanı sıra turizm gelirlerinin zayıf performansının da etkisiyle cari dengenin 2.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu. Şubat ayındaki cari açıkta; dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 546 milyon dolar artarak 2.491 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Diğer taraftan, aynı dönemde ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler 230 milyon dolar azalarak 154 milyon dolar, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler ise 200 milyon dolar artarak 519 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk iki aylık döneminde cari açık 5.29 milyar dolar olurken, oniki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 747 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Şubat ayında 84 milyon dolar kaynağı belirsiz para çıkışı oldu. Ocak-Şubat döneminde ise 822 milyon dolar kaynağı belirsiz para çıkışı yaşandı.

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