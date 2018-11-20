"Cari rakamlarda tüm zamanların rekoru kırılabilir"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 22. International Business Forum'da (IBF) yaptığı konuşmada, "Ekim ayında cari fazla vereceğimizi birçok ortamda ifade ettik. Belki tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir." dedi.

Enflasyonla mücadele konusundaki çalışmaların sürdüğüne işaret eden Albayrak, şöyle konuştu:

"Enflasyonla mücadele noktasında gıda enflasyonunda çok stratejik bir yol haritası hazırlıyoruz. Kasım ve aralık ayı rakamlarında ciddi bir iyileşme ile enflasyon hedeflerimize çok yakın bir netice yakalayacağız."

"Kredi faizleri düşecek"

Kredi faizlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Albayrak, "Kredi faizleri yüzde 25'lerin altına inmeye başladı, aralık ayında daha da düşecek." dedi.

“Türkiye normalleşme sürecine sağlam bir şekilde girmeye başladı”

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ortaya koydukları gerçekçi hedeflerin, bu yılın son çeyreğinde kendini göstermeye başladığına işaret eden Albayrak, YEP’te ülke ekonomisi için çektikleri fotoğraf, piyasa ve yatırımcılar tarafından son derece olumlu karşılandığını ve olumsuz algının artık kendini iyimserliğe bırakmaya başladığı önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Bakan Albayrak, özellikle ekim ayından itibaren kurun ardından birçok alanda da diğer alanlarda da Türkiye’nin normalleşme sürecine sağlam bir şekilde girmeye başladığını vurgulayarak, “Kurda, ülkemizin CDS primlerinde ve tahvil faizlerinde son birkaç aylık spekülatif süreçlerin öncesi göstergeleri yakaladık. Daha da iyileşme sürecine hızla ilerliyoruz.” dedi.

Albayrak, bu hedefler bağlamında, maliye politikalarında, bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşu devam ettirdiklerini belirterek, “Bütçe gelirlerimiz, programda yer alan beklentilerimizin de üzerine çıkacak noktada iyi bir seviyeye ulaşmış durumda. Bu noktada, 630,5 milyar liralık vergi geliri beklentimiz aynı şekilde devam ederken, vergi dışı gelirlerde de 119 milyar lira hedefinin üzerine çıkacağımızı bekliyoruz.” diye konuştu.

Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

“Ağustos ve eylül aylarının ardından ekim ayında cari fazla vereceğimizi birçok ortamda ifade ettik. Ağustos çok iyi geldi, eylül gayet iyi geldi, şimdi ekim açıklanacak gibi belki ekimde tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir. Kasım ayında şu 18 gün itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı noktasında çok güçlü rakamlar gelmeye başladı. Adını dengelenme koyduğumuz bu süreçte şu ana kadar beklentilerimizin dışında bir gelişme yaşamadık.