Çarklar borçla dönüyor

​Bütçe açığı 5 ayda 11.5 milyar TL'ye çııkınca hazine, rekor seviyede borçlanmak zorunda kaldı.

KRİZ DÖNEMLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Geçen yıl 9 milyar tl fazla veren bütçe, bu yılın ilk 5 ayında 11.5 milyar tl açık verince, Hazine açığı kapatmak, ekonominin çarklarını döndürmek için rekor bir borçlanmaya gitti. Hazine’nin bu ay piyasadan borç yenileme oranı yüzde 151’e çıktı.

PİYASALAR ENDİŞELENDİ

BU REKOR borçlanma oranıyla Hazine 8 yıl sonra yeniden net borçlanıcı konumuna geldi. İç borç çevirme oranı 2001 ve 2009 krizlerinde dahi bu seviyelerin çok altındaydı. Aşırı borçlanma piyasaları da endişelendirdi.

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REKOR BORÇLANMA

Bütçedeki açık 2017’nin ilk 5 ayında 11.5 milyar liraya ulaşınca, borca yüklenen Hazine’nin piyasadan borç yenileme oranı yüzde 151’le rekor seviyeye yükseldi.

Bütçedeki açık 2017’nin ilk 5 ayında 11.5 milyar liraya ulaşınca, borca yüklenen Hazine’nin piyasadan borç yenileme oranı yüzde 151’le rekor seviyeye yükseldi. Bu ay toplam borç yenileme oranı ise yüzde 139 oldu. Böylece Hazine 8 yıl sonra yeniden net borçlanıcı konumuna geldi. İç borç çevirme oranı 2001 ve 2009 krizlerinde dahi bu seviyelerin çok altındaydı. Hazine’nin fazla borçlanacağını bilerek yıla başlayan piyasa için sürpriz ise borçlanacağını açıkladığı miktarın çok ötesinde para çekmesiyle geldi. Borçlanmadaki bu aşırı sapma piyasayı endişelendirdi. Dünya Gazetesi’nden Ece Ceyhun’un haberine göre Hazine, Lehman krizinin damga vurduğu 2009 yılından bu yana ilk defa, yeniden piyasadan ‘net borçlanıcı’ konumuna geçti. 2001 krizi sonrasında her 100 TL’lik ödemesine karşılık yaklaşık 15-20 TL’yi piyasada bırakan Hazine, yılbaşından bu yana ise her 100 TL’lik ödemesine karşılık fazladan 10 lirayı da piyasadan çekti. Sadece bu ay yapılan borçlanmaya bakıldığında ise bu rakam 100 TL’ye karşılık 50 TL fazladan borçlanılması anlamına geliyor.

ÖNGÖRÜLEBİLİR OLMAKTAN UZAKLAŞTI

Analistler, daha çok kamusal harcama ya da daha yüksek faiz için değil Temmuz borçlanmasında elini rahatlatmak için Hazine’nin önden yüklemeli borçlanmaya gittiğini belirtirken asıl bundan sonra Hazine’nin ne yapacağına odaklanmış durumda. Nitekim bir bankanın Hazine yöneticisi “Öngörülebilir olmaktan uzaklaştı” yorumunu yaptı. Bu ay 7.1 milyar TL’lik iç borçlanmaya karşılık 7.7 milyar TL borçlanacağını ilan eden Hazine’nin, toplamda kira sertifikası ihracıyla birlikte 12.4 milyar TL borçlandığına işaret eden başka bir bankanın Hazine yöneticisi de, “Hazine’nin ilan ettiği borçlanma rakamını bu kadar üstten ıskalaması endişe verici. Ama aynı endişeyi yapacağı borçlanmanın çok altında bir rakamla tamamlasaydı da duyardık. Rakamlarda ufak miktarlı değişikler her zaman olabilir. Dolayısıyla Temmuz ve Ağustosta borçlanmayı nasıl götüreceği önemli. Geçen ihalelerde talep vardı, ama talebin düşük olduğunu gördüğümüz bazı ihalelerde de yüksek borçlandı” yorumunu yaptı.

KRİZ DÖNEMLERİNDEN DAHA KÖTÜ

Hazine, 2009 yılı hariç, 2001 krizinden beri iç borç çevirme rasyosunu ağırlıklı olarak yüzde 90’ın altında tutuyor. 2009 yılında yapılan fazladan borçlanmada dahi oranlar bu yıl görülen oranların altındaydı. 2009 yılında yüzde 104 ortalama iç borç çevirme rasyosunun ardından Hazine, oranı bu defa yüzde 85’lerin de altına neredeyse yüzde 80’e indirmişti. Şimdi 1990’lardan bu yana ilk defa bu seviyeleri yeniden konuşan piyasada 6 aylık rasyo yüzde 120’nin üzerinde hesaplanıyor.

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