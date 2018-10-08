Çelik ithalatına kota geliyor

Reuters ajansının aktardığına göre Türkiye, 17 Ekim’den itibaren çelik ithalatı kotası uygulayacağını Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) bildirdi.

Reuters’in aktardığına göre DTÖ’ye yapılan başvuruda çelik ithalatı kotasının uygulanması kararının, ithalatta birden yaşanan artıştan Türkiye’nin çelik endüstrisinin korunması amacı taşıdığı belirtildi. Buna göre Türkiye geçici süreyle uygulayacağı kotanın üzerinde yapılan herhangi bir ithalata yüzde 25’lik bir ek gümrük vergisi uygulayacak. Yassı mamullerde kotanın 3.1 milyon ton olduğu açıklandı. Bu rakam 2017’de Türkiye’ye ithal edilen 8.4 milyon ton yassı mamulun yarısından az. Uzun ürünlerde ise kotanın 558.534 ton olduğu açıklandı. 2017’de bu üründe ithalat 1.3 milyon tondu. Kotanın boru ve tüplerde 273.901 ton olduğu, paslanmaz çelikte 139.934 ton olduğu ve demiryolu malzemelerinde de 27.044 ton olduğu duyuruldu.