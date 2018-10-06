Çelik: McKinsey'le bir sözleşme yok, ödeme de yapılmıyordu

CHP'nin McKinsey'le yapılan sözleşmenin tek taraflı iptali sonucunda çıkacak tazminatın kim tarafından ödeneceğini sorsusuyla ilgili AKP Sözcüsü açıklama yaptı.

AKP'nin Kızılcahamam kampının ikinci gününde soruları yanıtlayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız danışmanlığın yerli kuruluşlardan alınmasını tebliğ etti'' diyerek ekledi: ''McKinsey'le herhangi bir sözleşme yok, ödeme de yapılmıyordu."

'KENDİ FİRMALARIMIZLA BUNUN YAPILMASI'

Çelik, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın McKinsey açıklamalarını şöyle değerlendirdi:

"Kendisinin genel hassasiyeti, Türkiye'de yapılabiliyorsa, özellikle proje, siyaset, metot geliştirme konusunda kendi firmalarımızla bunun yapılmasının daha doğru olacağı yönündedir. Dolayısıyla açık ve nettir. Spekülasyona açık bir nokta değil o danışmanlığın sona erdirilmesi, bundan sonra da kurumların bu hassasiyeti gözeterek ilerlemesi konusunda talimatları olmuştur."

'TÜRKİYE KAYBOLAN GAZETECENİN ÜZERİNDE HASSİYETLE DURACAKTIR'

"Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemil Kaşıkçı ile ilgili sorular üzerine Çelik, ''Bir gazetecinin bu şekilde kaybolması Türkiye Cumhuriyeti gibi emin bir devletin hassasiyetle üzerinde duracağı bir şeydir'' diyerek ekledi:

"Kayıp gazetecinin durumunun, akıbetinin ne olduğu, onun sorumlusunun kim olduğu ortaya çıkarılacaktır."