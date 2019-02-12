Cep telefonu ithalatı 5 yılın en düşüğünde

Türkiye’nin geçen yıl yaptığı cep telefonu ithalatı 1 milyar 966 milyon dolarla son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, cep telefonu ithalatında yaşanan düşüş dikkati çekti.2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık döneme bakıldığında, Türkiye’nin en fazla cep telefonu ithalatı yaptığı yıl 3 milyar 136 milyon 596 bin dolarla 2015 oldu. O yıl 13 milyon 581 bin 718 cep telefonu ithal edildi. 2014’te yaklaşık 3 milyar dolar, 2016’da 3 milyar 58 milyon dolar ve 2017’de 2 milyar 832 milyon 537 bin dolarlık cep telefonu ithalatı yapıldı. Cep telefonu ithalatında geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 30’luk düşüş yaşandı. 2018’de 1 milyar 966 milyon dolar ödenen 9 milyon 820 bin 192 cep telefonu Türkiye’ye getirildi. 2017 yılında ithal edilen cep telefonu sayısı 12 milyon 189 bin 655 olarak kaydedilmişti.