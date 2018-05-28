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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Cep telefonuna %20 ‘kur’ zammı

28 Mayıs 2018, Pazartesi 23:03
Dövizde yaşanan ani yükseliş sonrası teknoloji sektörü akıllı telefonlara zam yapmaya hazırlanıyor. Sektör temsilcileri önümüzdeki aydan itibaren bütün telefonlara en az yüzde 20’lik kur zammı yapacaklarını açıkladı.

Dövizde yaşanan ani yükseliş sonrası teknoloji sektörü akıllı telefonlara zam yapmaya hazırlanıyor. Yılbaşından itibaren yüzde 25.2 zamlanan dolar karşısında daha fazla bekleyemeyeceklerini belirten sektör temsilcileri önümüzdeki aydan itibaren bütün telefonlara en az yüzde 20’lik kur zammı yapacaklarını açıkladı. Sputnik’te yer alan habere göre, Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Turnacı, sektörün tamamının ithalatçı olduğunu ve kurdaki yükselişten olumsuz etkilendiklerini söyledi. Turnacı, “Dolardaki artışı belli bir noktaya kadar tüketiciye yansıtmamaya çalıştık. Perakende mağazaları da bu süreçte zam yapmadı ama gelinen bu noktada ithalattaki kur seviyeleri bizim için çok olumsuz. Mecburen zam yapmak zorundayız. Bu artış da yüzde 20 olacak” diye konuştu.

İkinci elde de zam yaşanacak

Cep telefonu parçalarının Uzakdoğu pazarından dolarla ithal edildiğini aktaran Turnacı, “Buradaki arkadaşlarımız da maliyetleri artacağı için bunu fiyatlara yansıtacak. Dolayısıyla hem ikinci el pazarında fiyatlar yükselecek hem de tamir ve servis ücretlerinde bir artış yaşanacak” dedi. Türkiye’deki cep telefonu satışlarının yıldan yıla azalmaya başladığını ve sektörün gittikçe daraldığını belirten Turnacı, hükümetten vergi indirimi talebinde bulunacaklarını açıkladı. Cep telefonunun lüks olmadığını ve buradaki Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) haksız olduğunu savunan Turnacı, “Kur bu seviyedeyken satışlarımız daha da düşecek. Pazarımız daralacak. Nasıl akaryakıtta kur nedeniyle yeni bir ÖTV modeline gidildiyse bizim için de aynı modelin uygulanmasını talep edeceğiz. Yoksa çok sayıda istihdam kaybı olacak” dedi.

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Yolcu vergisi 15 dolar’dan 20 euro’ya çıkıyor

Açılışının 29 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul Yeni Havalimanı’na ilişkin havayolu şirketlerine terminal ve yolcu hizmetlerini kapsayan vergi için gönderilen yazıda, normalde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 15 dolar olan verginin euro’ya çevrildiği ve yeni miktarın 20 euro olarak belirlendiği ortaya çıktı. Kokpit.aero’da yer alan habere göre, İstanbul Yeni Havalimanı için işletmesi şirket İGA, havayolu şirketlerine terminal ve yolcu hizmetlerini kapsayan vergi için yazı göndermeye başladı. Buna göre, yazıda normalde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 15 dolar olan verginin Euro’ya çevrildiği ve yeni miktarın 20 euro olarak belirlendiği dikkat çekti. Bu rakamla birlikte yolcu hizmet bedelindeki artış yüzde 60 olacak. Bu fark, mevcut kurlara göre yaklaşık 40 TL’ye tekabül ediyor. Geçtiğimiz günlerde THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 3. Havalimanı’nda bilet fiyatlarının düşeceğini söylemişti. 

 

Etiketler: cep telefonu, döviz, zam, vergi
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