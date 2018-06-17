Ceplerde geçersiz 179 milyon lira var

Merkez Bankası tarafından yayımlanan 2017 Yıllık Raporuna göre, cebimizde, cüzdanlarımızda taşıdığımız, yastık altı ya da kilitli kasada sakladığımız banknot miktarı bir önceki yıla göre 136 milyon artarak 1 milyar 919 milyon 992 bin adete yükseldi.

Sputnik’te yer alan habere göre,bu banknotların 1 milyar 899 milyon adedi tedavülde kullanılıyor. Geri kalan 20 milyon 842 bin adedi ise tedavülde geçmeyen, ancak 10 yıllık zaman aşımı süresi devam eden paralardan oluşuyor. Bu paraların 31 Aralık 2019 tarihine kadar Merkez Bankası şubeleri ile Ziraat Bankası şubelerinden piyasada geçerli olan TL banknotlarla değiştirilmesi gerekiyor. Merkez’in verilerine göre, tedavülden kaldırılan banknot miktarı bir önceki yıla göre 133 bin adet, değer olarak da 4 milyon 883 bin lira azaldı. 2016 yılında tedavülden kaldırıldığı halde hâlâ vatandaşın cebinde 184 milyon lira para olduğu hesaplanıyordu. 2017’de bu paranın tutarı 179 milyon liraya düştü. Yaklaşık 5 milyar liralık bu azalışın bir bölümü vatandaşın paraları geçerli olanlarla değiştirmesinden bir bölümü de değiştirme işlemi tamamlanmadan 10 yıllık sürenin bitmesinden kaynaklandı.

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