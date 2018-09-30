Cepten görüşme ve kısa mesaja indirim

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, mobil elektronik haberleşme hizmetleri azamî ücret tarifesini belirledi.

Buna göre, dakikası 90 kuruş olan cep telefonu arama ücreti, 1 Ocak 2019’dan itibaren 56.7 kuruşa düşürüldü. Daha önce yine 90 kuruş olarak ücretlendirilen 1 kısa mesajın ücreti ise 40.75 kuruş olarak yeniden belirlendi. Söz konusu uygulama, 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek. Kurul ayrıca son zamanlarda tüketicilerin yoğun şikâyeti sebebiyle ‘açma kapama’ ücretine de sınır getirdi. Karar gereğince bir takvim yılındaki ilk işlemin ücretsiz olduğu açma kapama için operatörler tarafından mevcut durumda 29.90 lira alınırken, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulamayla bu rakam yüzde 20 düşürüldü.

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