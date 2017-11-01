Çetinkaya MB'nin enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, 2017 ile 2018 sonu enflasyon tahminini açıkladı.

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