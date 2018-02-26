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Cevizin yüzde 72’si, bademin yüzde 80’i ithal

26 Şubat 2018, Pazartesi 19:20
TÜKSİAD Genel Sekreteri Topçu, Türkiye’de tüketilen cevizin kaçak yollarla gelen de dahil olmak üzere yüzde 72’sinin, bademin ise yüzde 80’i ithal edildiğini bildirdi.

Türkiye’de tüketilen cevizin kaçak yollarla gelen de dahil olmak üzere yüzde 72’si, bademin ise yüzde 80’i ithal ediliyor. Tüm Kuruyemiş Sanayici Ve İş Adamları Derneği’nin (TÜKSİAD) verilerine göre 9 buçuk milyar liralık kuruyemiş piyasasının yüzde 30’unu ceviz ve badem oluşturuyor.  TÜKSİAD Genel Sekreteri Ceren Topçu ceviz ve bademde kaçak geçişlerin çok olduğuna dikkat çekti.  Kuruyemiş sektörü iç pazar büyüklüğünün 9 buçuk milyar lira yani 2.6 milyar dolar olduğunu ifade eden Topçu, “Bunun içinde iç badem yaklaşık 1 milyar lira yani 300 milyon dolar. 500 milyon doları da iç ceviz. İkisinin pazar büyüklüğü toplamı 800 milyar dolar. Toplam iç pazar büyüklüğünün yüzde 30’unu iç ceviz ve badem oluşturuyor. Resmi rakamlar cevizin yüzde 32’si ithal ediliyor görülüyor ama kaçak geçişleri düşündüğümüzde bu oranın yüzde 72 olduğunu düşünüyoruz. Bademin yüzde 80’ini ithal ediyoruz. Kaçak olarak Türkiye’ye getirilen badem miktarı da buna dahil “ dedi.

‘Hem pahalı hem yeterli değil’

TÜKSİAD Genel Sekreteri Ceren Topçu bunun sebebinin de verginin yüzde 42.3 olduğunu belirterek, “Yerli ceviz bulmak çok zor. Yerli badem yer yer bulunuyor ama hem pahalı hem yeterli değil. Tüketimi ithalatta karşılıyoruz. Geçtiğimiz yıl yüzde 43.2 oranında her iki üründe de vergi vardı, bu çok yüksek bir oran.  Ama 31 Aralık 2017 tarihinde yeni bir ithalat rejimine ek karar yayınlandı. Ceviz ve bademin vergileri yüzde 15’e düştü. Biz 2018 yılında ithalatın tamamının resmi yolarla yapılacağını düşünüyoruz. 2018 yılının sonunda gerçek rakamlara ulaşacağız” diye konuştu.

Devlet desteği bekleniyor

Datça’nın ilk ve tek çiftçi birliği olan Sındı Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ömer Ohan, Türkiye’de  şu ana kadar badem üzerinde herhangi bir devlet desteğinin bulunmadığına dikkat çekerek, “Diğer tarım ürünlerine olduğu gibi badem yetiştiricilerine de devletin destek vermesini bekliyoruz. Devlet desteğinin verilmesi durumunda halkın daha bilinçli bir şekilde üretim yaparak, bademin kalitesinin daha da artacağına inanıyorum. Bölgemizde, sulu tarım yapılamadığı için, arazisi olan her vatandaşın tarlasında badem ağacı mutlaka vardır. Badem, bölgenin olmazsa olmaz ürünleri arasında yer alıyor. Devletten bugüne kadar herhangi bir danışmanlık hizmeti almış değiliz. Halk, birbirine bakarak, atadan-dededen kalma usulleri geliştirerek badem yetiştiriciliği yapıyor. Çok eksiğimiz var. Devletten danışmanlık hizmeti alırsak, dünya pazarına da açılırız.” ifadelerini kullandı.

DHA

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  • Ali Tam

    26.2.2018 21:47:12

    Üstadin memleketi Bitlis de CEVIZ yetistiriciligine yatirim yapilsin hem halk hem devlet kazansin hatta bunu NURCULAR yapsin. Bu ticaret olursa Seyhin ruhuna birer Fatiha da biz okuruz.

Risale-i Nur Külliyatı

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