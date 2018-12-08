"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan imar barışı açıklaması

08 Aralık 2018, Cumartesi 18:45
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Türkiye genelinde şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvurdu. Gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye genelinde şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvurdu. Gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu." dedi.

Bakan Kurum, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde kentin yerel yöneticileriyle bir araya gelerek, şehrin sorunları, çözüm önerileri ve mevcut projelerle ilgili bilgi aldı.

Toplantının ardından TOKİ tarafından Yıldızkent'te yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulunan Kurum, daha sonra kent merkezindeki Tarihi Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi'ni gezdi.

Kurum, kale önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte yapımı süren ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Kurum, ülkedeki hava kirliliğine ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Türkiye genelinde 339 hava izleme istasyonumuz var, internetten de anlık takip edebiliyoruz. Buraya gelirken Erzurum'un hava kirliliğine baktık, seviyesi iyi oranda. Erzurum'da da 5 bölgede hava kirliliğini anlık takip ediyoruz ama kış aylarının gelmesiyle kalitesiz kömür kullanımından kaynaklı bir kirlilik söz konusu ancak bu kömürün kalitesini valimizle konuştuk. İnşallah daha kaliteli bir kömürü veya doğal gazı bu alanlarda kullanarak il merkezi için böyle bir düzenlemeye gidecekler. İnşallah il merkezinde daha kaliteli kömür kullanarak şehir merkezindeki hava kalitesini daha iyi seviyelere çıkaracağız."

Bakan Kurum, imar barışıyla ilgili bir soruya cevap verirken de "Türkiye genelinde şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvurdu. Gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu. Aralık ayı sonuna kadar başvuru süresi ve ödeme süreci devam ediyor. Erzurum genelinde başvuru sayısı 45 bin adet, 15 milyon lira başvuru bedeli alınmış durumda." dedi.

"İmar barışından yararlanan kişi sayısı 10 milyonu aşacaktır"

İmar barışının bu yıl yapılan yapıları kapsamadığına dikkati çeken Kurum, "İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış yapıları içeriyor. Bu noktada belediye başkanlarımızı, valilerimizi uyarıyoruz, bu tarihten sonra yapılan yapıların hiçbir şekilde kayda alınmaması ve imar barışına dahil edilmemesi noktasında takipçi oluyoruz, buna ilişkin bakanlık denetim birimlerimiz de sahada gerekli incelemeleri yapıyor." ifadeleri kullandı.

Bakan Kurum, imar barışına başvuru beklentilerine ilişkin soruya da "Bizim buradaki beklentimiz, 14 milyon vatandaşımızın imar barışından faydalanması. Şu ana kadar imar barışına başvuru sayısı 9 milyona yaklaştı, aralık sonuna kadar devam edecek, inşallah 10 milyon seviyelerine gelip aşacaktır diye düşünüyoruz." yanıtını verdi.

AA

Etiketler: imar barışı
Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ersun Yanal'dan Flaş Fenerbahçe açıklaması

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan imar barışı açıklaması

    Göreve iade etmeme gerekçeniz ne?

    Her zaman müsbet hareket

    Yeni Asya okurları Van Kitap Fuarı’nda buluşuyor

    'Üniversite, yetenek ve fikirlerin üzerinde büyüdüğü verimli bir zemindir'

    Erzurum'da terör örgütü PKK'ya operasyon

    Çorumlu girişimciden damperlerin üst geçitlere takılmasını önleyecek sistem

    İkinci sondaj gemisi Akdeniz'e doğru yola çıkacak

    Sarı yelekliler Belçika'da da gösteriye başladı

    Fransa'da göstericiler sokakta: 481 kişi gözaltında

    İran: ABD'nin silahları terör örgütlerinin eline geçti

    'Mescitsiz Okul Kalmasın' projesi MEB tarafından kabul edildi

    Gezici kütüphane ile çocuklar kitaba kavuştu

    Ermenistan erken seçime gidiyor

    Güvenlik işçisi: Asgari ücretten elime 3 lira kalıyor

    Fransa'da gösteriler öncesi 'sarı yelekliler'e 32 gözaltı

    Hava kirliliği normal değerlerin 9 kat üstünde

    Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan tutuklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbelere karşı asıl güvence
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Okuyalım
    Genel

    Sesi ilk kez duyuldu
    Ahmet BATTAL

    Nemetre?
    Süleyman KÖSMENE

    Mutezile ve Cebriye’nin saptığı bir nokta
    Genel

    Göreve iade etmeme gerekçeniz ne?
    Servet Bilgin

    Dövmeli kızın ikinci gelişi
    Genel

    Devletin bekası ancak adaletiyle mümkündür
    Faruk ÇAKIR

    Hasta kime güvensin?
    Genel

    “Gençlerdeki güzellikler açığa çıkarılmalı”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.