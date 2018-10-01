Ceylan İnşaat da konkordato istedi

İnşaat sektörünün önde gelen firmalarından Ceylan İnşaat, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca konkordato talebinde bulundu.

Sputnik’te yer alan habere göre, 40 yıla yakın sürede birçok projeyi tamamlayan Ceylan İnşaat (Ceylan İnşaat Eğitim Kurumları Turizm Ticaret ve Sanayi Limited), yaşadığı mali sıkıntıları aşamayınca Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, yapılan başvuru sonrası şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Kararla birlikte, şirket faaliyetlerinin denetimi için de Prof. Dr. Murat Atalı, Türkan Özdemir ve Ayşe Rüya Özturan’ı konkordato komiseri olarak atandı. İnşaat sektörünün önemli firmalarından olan Ceylan İnşaat’ın temeli 80’li yılların başında Karaköy Hırdavatçılar Çarşısı’nda atıldı. Muammer Ceylan’ın kurduğu şirket 90’lı yıllarında ortasında inşaat sektörüne yöneldi.

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