"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

CHP'den ekonomik değerlendirme raporu

13 Eylül 2018, Perşembe 14:26
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, halkın temel besin maddeleri için yaptığı harcamaları ve asgari ücretle geçinen vatandaşların alım güçlerini değerlendiren bir rapor hazırladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, halkın temel besin maddeleri için yaptığı harcamaları ve asgari ücretle geçinen emekçilerin alım güçlerini değerlendiren bir rapor hazırladı.

CHP Basın Birimi tarafından paylaşılan raporda, ağustos ayı enflasyon verilerinin, son 14 yılın zirvesinde yer alarak yüzde 17,90 oranında gerçekleştiği ifade edildi.

Merkez Bankasının, yıl sonu enflasyon oranı beklentisinin yüzde 19,6 olarak tahmin ettiği belirtilen raporda, "Ülkemizde 24 Haziran seçimleri öncesinde başlayan ve sonrasında etkisini giderek hissettiren ekonomik daralma ve en nihayetinde ortaya çıkan ekonomik kriz, gündelik yaşamda etkisini artırarak göstermektedir. Kur krizine bağlı olarak Türk lirası değerinde yaşanan hızlı düşüş, halkı gündelik yaşam gereksinimlerinin karşılaması noktasında oldukça zorlamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Enflasyon oranında görülen yüksek eğilimin, başta tüketim ürünleri olmak üzere birçok ürüne yeni zamlar yapılmasına yol açtığına işaret edilen raporda, asgari geçim ücretinin yoksulluk ve açlık sınırının altında kaldığı, zamlar ve vergi sisteminde yaşanan adaletsizliklerin, Türkiye'de çalışan milyonlarca kişiyi daha da zor duruma düşürdüğü ifade edildi.

Gündelik yaşamın pahalılaşmasının, Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı altında çalışan milyonlarca kişinin mutfak masraflarının her geçen gün daha da artmasına ve sofradaki temel besin maddelerinin daha da azalmasına sebep olduğu belirtilen raporda, Türkiye'nin asgari ücret bakımından gelişmiş ülkelere göre oldukça geri bir durumda olduğu kaydedildi.

Mevcut durumda ortalama aylık kazançların her ay, hatta her gün daha da geriye gideceği ifade edilen raporda, "Yüksek enflasyon oranı göz önüne alınarak, ülkemizdeki yoksulluk ve açlık sınırının gösterdiği veriler hesaba katılarak, bir an önce çalışanlarımızın ücretleri yeniden hesaplanmalıdır. Ayrıca iktidar, temel harcamalar üzerinde açığa çıkan fahiş zam oranları için gerekli denetimleri bir an önce sıklaştırmalı, artan zamların önüne bir an evvel geçmelidir." ifadeleri kullanıldı.

AA

Etiketler: CHP, Türkiye, ekonomi, enflasyon
Okunma Sayısı: 252
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

    İspanya'dan Suudi Arabistan'a lazer güdümlü bomba satışı

    Rektörlük için 3 yıl profesörlük yapma şartı kaldırıldı

    Ayasofya'nın ibadete açılması talebine mahkemeden 'yetkisizlik' kararı

    CHP'den ekonomik değerlendirme raporu

    Diyanet'in bütçesi Suriye'ye de veriliyor

    Merkez Bankası politika faizini 6, 25 puan artırdı

    TÜRKSAT Erdoğan'ın talimatıyla TL'ye dönüyor

    ABD, Suriye'deki askeri varlığını artırıyor

    AİHM, kitle izleme sistemi konusunda İngiltere'yi haksız buldu

    Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib açıklaması

    Yeni Havalimanı'nın toplu taşıma ihalesi iptal edildi

    İsrail, Filistinli aktivistlerin kurduğu sembolik köyü yıktı

    Dış temsilciliklere atanan diplomatlar belli oldu

    Yeni kararnameyle Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı kuruldu

    Süt ürünlerini de ABD'den ithal edeceğiz

    'Yerel seçimlerde İYİ Parti-CHP ittifakında AKP dokuz ili kaybedebilir'

    ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları artıyor

    Emlâk işlemlerinde döviz dönemi sona erdi

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Selim Gündüzalp'i rahmetle anıyoruz
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB ile yeni sayfa?
    Mustafa Göknur

    Musîbetlere bakışımız nasıl olmalı?
    Ahmet BATTAL

    Dindar kılıklı Kemalizm mi dediniz!
    Genel

    Türkiye, Suriye gibi olmadıysa bunu Nur Talebelerine borçlu
    Genel

    Tüketicide mecal kalmadı: Zamlar bunaltıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâm âlemini batıran darbeci zihniyet değil mi?
    Genel

    'Yerel seçimlerde İYİ Parti-CHP ittifakında AKP dokuz ili kaybedebilir'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.