Çiftçi ve esnaf da zorda

DÖVİZDEKİ ARTIŞ ÇİFTÇİ VE ESNAFI DA ZORLUYOR. KEPENK İNDİREN ESNAF SAYISI YÜZDE 50 ARTTI.

Gübre yüzde 100 zamlandı

Ekilen ürünün verimliliğini yüzde 50 arttıran gübreye son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde zam geldi. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güngör: “Yem fiyatlarını da etkileyen gübredeki artış nedeniyle yeni yılda tarım ürünlerine yüzde 30-40 zam bekliyorum.”

Sekiz ayda 72 bin kepenk indi

TESK verilerine göre geçen yılın sekiz ayında 64.305 esnaf kepenk indirirken, bu yılın sekiz ayında kapanan esnaf sayısı yüzde 12 artışla 72 bine dayandı. Geçen yıl Temmuz-Ağustos’ta 12.530 esnaf kapanmıştı; bu yılki sayı yüzde 50 artışla 19 bin.

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Çiftçi de, esnaf da zorda

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle son iki ayda iflas eden esnaf sayısı yüzde 50 artarken, çiftçiler de ekilen ürünün verimliliğini arttıran gübreye son bir yılda yüzde yüzün üzerinde zam geldiği için zor durumda.

Ekonomik dalgalanmanın olduğu son günlerde birçok kesim durumdan olumsuz etkileniyor. Esnaf ve çiftçiler de ekonomik krizden zarar gören kesimler arasında. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle son iki ayda iflas eden esnaf sayısının yüzde 50 arttığı ifade edildi. Bu yılın yedi ayında ise 32.4 milyar lira KOBi kredisi takibe düştü. Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, geçen yılın 8 ayında 64 bin 305 esnaf kepenkleri indirirken, bu yılın 8 ayında ise kepenk indiren esnaf sayısı yüzde 12 artışla 72 bin sınırına dayandı. Geçen yıl temmuz ağustos aylarında 12 bin 530 esnaf kapanırken bu yıl aynı dönemde kepenk indiren esnaf sayısı yüzde 50 artışla 19 bine dayandı. Hükümetin 220 milyar lirası geçen yıl olmak üzere Kredi Garanti Fonu’yla toplam 250 milyar lira kaynak aktarması da küçük ve orta boy işletmeleri (KOBİ) kurtaramadı. 2014’ten bu yana işlerini döndüremeyen neredeyse yarım milyon esnaf iflas bayrağını çekti. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre son 4.5 yılda kepenk indiren esnaf sayısı 481 bin 791’i buldu.

Etkin bir sicil affı getirilmeli

Ekonomik dalgalanmanın olduğu dönemde esnaf ve sanatkarın krediye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkarlar, ekonominin bugünkü gibi inişli çıkışlı olduğu dönemlerde otomatik istikrar sağlayıcı görev üstleniyor. Dolayısıyla ekonomideki dalgalanmaların azaltılabilmesi için esnaf ve sanatkara en çok bugünlerde finansman desteği sağlanmalı. Bunun için de TBMM açılır açılmaz bankaların zorunlu uygulayacakları etkin bir sicil affı getirilmeli” dedi. Bankaların sudan sebeplerle esnafın krediye ulaşmasını engellediğini söyleyen Palandöken, “En son 2017’de çıkarılan sicil affı bankalar tarafından uygulanmadığı gibi, bugün hiçbir yere bir kuruş dahi borcu olmayan esnafa geçmiş yıllardaki ödemelerini aksattı diye kredi verilmiyor” diye konuştu. Bankaların “kara liste” bahanesiyle esnaf ve sanatkarların krediye ulaşmasını engelleyip önünü tıkadığını dile getiren Palandöken, “Çok sayıda esnaf ve sanatkarımız, bankaların sicil affına uyarak kara listeyi tamamen kaldırmasını dört gözle bekliyor” şeklinde konuştu.

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Gübreye yüzde 100’ün üzerinde zam geldi

Çiftçiler de başta ithal gübre olmak üzere üretim maliyetlerinin arttığını ve zor durumda olduklarını belirtiyor. Ekilen ürünün verimliliğini yüzde elli arttıran gübreye son bir yılda yüzde yüzün üzerinde zam geldi.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, yem fiyatlarını da etkileyen gübredeki artış nedeniyle 2019 başında tarım ürünlerine yüzde 30-40 zam beklediğini ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör “Ekimi yapan çiftçi; tarım ilaçsız, gübresiz ‘Allah ne verirse’ zihniyetiyle üretim yapacaktır” dedi. Türkiye’deki tarımsal üretim yapan çiftçilerin kullandığı gübrelerin yüzde 90’ı yurt dışından ithal ediliyor. Ekilen ürünün verimliliğinin yüzde 50 oranında artmasını sağlayan gübreye kur farkından kaynaklı zam yapılması çiftçileri zor durumda bıraktı.

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Tarımda yerli üretim desteklenmeli

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım ürünlerinde ithalat maliyetinin yükselmesiyle artık yerli üretimin önemini artırdığını belirterek, tarımsal üretimin daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Bayraktar, “İthalat şansımız kalmadığına göre çiftçimizi tarlada tutacağız ve daha fazla destek vereceğiz” dedi. Kurdaki spekülatif hareketlilik sonrası mazot, gübre ve ilaçta maliyetin arttığını, yem desteklerinin doğrudan üreticiye verilmesini istediklerini dile getiren Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık ithalat kolay değil, ‘dünyanın her yerinden çok rahatlıkla istediğim fiyata buğday bulurum’ deme şansı kalmadı. Asıl mesele şu. Biz artık daha fazla üretmek zorundayız. Üretime odaklanmak durumundayız. İthalat şansımız kalmadığına göre çiftçimizi tarlada tutacağız ve daha fazla destek vereceğiz. İnşallah hep beraber çalışacağız.”