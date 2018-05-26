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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Çiftçiye buğday darbesi

26 Mayıs 2018, Cumartesi 21:45
Buğday üretiminde girdi maliyetlerinin geçen yıla göre yüzde 50 artmasına rağmen, alım fiyatı artışının yüzde 10’larda kalması, üreticide hayal kırıklığına sebep oldu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ton başına 1050 lira olarak açıklanan buğday alım fiyatının, çiftçinin beklentisinin çok altında kaldığını söyledi. Buğday üretiminde girdi maliyetlerinin geçen yıla göre yüzde 50 arttığına dikkat çeken Gürer, alım fiyatı artışının yüzde 10’larda kalmasının, üreticide hayal kırıklığına sebep olduğunu ifade etti. 

Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarına göre, geçen yıl 940 lira olarak açıklanan Anadolu Kırmızı Sert (AKS) ekmeklik buğdayın bu yıl ton başına 1050 lira, geçen yıl 1000 lira olarak açıklanan makarnalık buğday fiyatının bu yıl 1100 lira olarak belirlendiğini, arpa alım fiyatının 825 lira, çavdar, yulaf ve tritikale alım fiyatının ise ton başına 800 lira olarak açıklandığını hatırlattı. 

Beklentilerin çok çok altında

TMO tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarının, beklentilerin çok altında kaldığını vurgulayan Gürer, “Hububatta geçen yıla göre, yüzde 10 ila yüzde 12 arasında değişen oranlarda alım fiyatı belirlendi. Ancak, girdi maliyetleri geçen yıla göre en az yüzde 50 artış gösterdi. Çiftçinin buğday üretimi için kullandığı yakıta hemen her gün zam gelirken, gübre ve ilâç fiyatları sürekli artarken, hububat alım fiyatlarını yüzde 10 ve yüzde 12 seviyede kalması, üreticileri perişan etti. Üretici buğdayda en azından 1200 lira taban fiyat bekliyordu. En azından taban fiyat olsun korunmalı. Yoksa çiftçinin perişanlığı iyice artacak” diye konuştu. 

İstanbul - Musa Aydın

Etiketler: buğday, tmo
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