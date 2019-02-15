Çimento zammı inşaatçıları kızdırdı

Müteahhitler, yılbaşında yaptıkları yüzde 40’lık zammı geri alan çimento üreticilerinin aradan bir ay geçtikten sonra ürünlerine çeşitli oranlarda zam yaptıklarını belirtti.

Üreticilerse iddiaları reddediyor. Dünya gazetesinden Ahmet Usman’ın aktardığına göre, zam oranının yüzde 50’yi bulduğu İzmir’de inşaat sektörü temsilcileri duruma sert tepki gösterdiler.

Türkiye genelinde yapılan zamları mercek altına alan İzmir Ticaret Odası, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na destek açıklaması yapıp ardından fiyatları artıran üreticileri bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a şikayet edecek. Sektör temsilcileri zammın geri alınmaması durumunda Rekabet Kurumu’na gitme ve iş bırakma gibi seçenekleri de değerlendiriyorlar.

‘Beklemiyorduk’

İzmir’de zam oranlarının yüzde 50’yi bulduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, “Şu an Türkiye genelinde durumun ne olduğunu araştırıyoruz. Tüm bölgelerde zam gerçekleşmiş. Konya’dan, Ankara’dan, İstanbul’dan fiyat aldık. Her yerde farkı oranlarda zamlar söz konusu. Kimi yerlerde yüzde 30, kimi yerlerde yüzde 40’lık oranlar var. İzmir’de ambalaj üzerinde yüzde 40 ile 50 arasında fiyat farkı çıkıyor. Enflasyonla Mücadele Programı’na çimentocular da destek vermişti ve bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını taahhüt etmişlerdi. O yüzden bu zammı beklemiyorduk. Henüz çimento üreticileri ile direkt temasa geçmedik ama zammın gerekçesi olarak girdilerdeki artışını gösterdiklerini duyduk.” diye konuştu.