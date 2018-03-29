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29 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Çin'den ABD'ye uyarı: Ticaret krizi domino etkisi yapacak

29 Mart 2018, Perşembe 11:04
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin ticaret konusundaki yaklaşımının bir domino etkisini tetikleyebilecek "kötü bir örnek" oluşturduğunu söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng haftalık basın toplantısında, Çin ve ABD arasındaki ticaret krizine dair açıklamalar yaptı. ABD'nin Çin’e karşı aldığı ticaret önlemlerinin "tipik ticaret korumacılığını ve Soğuk Savaş’ı" yansıttığını ve bu önlemlerin domino etkisini tetikleyebileceğini söyleyen Gao, ABD'nin hamlelerinin  Dünya Ticaret Örgütü kurallarının "açık bir ihlali" olduğunu savundu.

Feng, ülkesinin çıkarlarını korumak için her türlü adımı atacağını ve herhangi bir ticaret ve yatırım korumacılığına karşı koyma yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

ABD'nin hedefi: Çin

ABD Başkanı Donald Trump, ABD endüstrilerinin ve işlerinin diğer ülkelerden ithalat nedeniyle baltalandığını söylemişti. 

Ek gümrük vergisi, başta Çin olmak üzere diğer ülkelerden ucuz ithalata karşı tasarlanmıştı.

Başkan Trump dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Çin'den, ülkesiyle yaptığı ticaretle verdiği ticaret fazlasını bu yıl 1 milyar dolar düşürmesini istemişti. Çin, geçen yıl ABD ile 375,2 milyar dolarlık bir ticaret fazlası kaydederek rekora ulaşmıştı.

ABD yönetimi geçtiğimiz günlerde, ticaretteki korumacı politikaları çerçevesinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine Avrupa Birliği (AB), ABD’nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını açıklamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde denge sağlamak için birkaç gün içerisinde "misilleme" yapılacağını belirterek, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz" demişti.

AA

Etiketler: Çin, ABD, kriz
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