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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Çok küçük arazilerde istiridye mantarından yüksek gelir fırsatı...

19 Aralık 2017, Salı 20:03
İstanbul'da yaşayan Hakan Aydoğan (53), köyüne dönerek istiridye mantarı üretmeye karar verdi. Eşiyle birlikte İkizce ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi'ne gelen Aydoğan, evinin bodrumunda istiridye mantarı üretmeye başladı.

Hobi olarak başladığı istiridye mantarından gelir elde etmeye başlayan Aydoğan, bir süre sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'ni duydu.

Bunun üzerine İstanbul'da yaşayan gelini Sevgi Aydoğan'dan (22) yardım isteyen Hakan Aydoğan, Ordu'ya dönerek projeye başvurmasını istedi.

Projeden yararlanabilmek için eşi Ahmetcan Aydoğan ve çocuklarıyla birlikte Ordu'ya dönen Sevgi Aydoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne başvuru yaptı.

İstiridye mantarı konusunda verilen kursa katılarak eğitim alan Aydoğan, eğitimin ardından 30 bin lira hibe desteğine hak kazandı.

Verilen devlet desteğiyle arazilerine 100 metrekarelik sera kuran Aydoğan, işletmesinde istiridye mantarı üretimine başladı.

İki kardeş daha gurbetten döndü

Gelinin sayesinde kurulan işletmeyle gelirini artıran baba Hakan Aydoğan, İstanbul'da yaşayan iki oğlunu da Ordu'ya dönerek kendilerine yardım etmelerini istedi.

Babalarının talebini değerlendiren iki oğul, ailelerini de alarak memleketlerine döndü. Böylece 4 aile istiridye mantarından elde ettikleri gelirle hem geçimlerini sağlamaya başladı, hem de sıla özlemlerine son vermiş oldu.

Sevgi Aydoğan, yaptığı açıklamada, İstanbul'da yaşarken iki yıl önce Genç Çiftçi Projesi'ne başvurmak için Ordu'ya döndüklerini söyledi.

Kayınpederinin tavsiyesi üzerine istiridye mantarı üretmeye başladığını dile getiren Aydoğan, "Yaklaşık iki yıldan beri istiridye mantarı üretiyoruz ve çok mutluyuz. Bu proje sayesinde gurbetten memleketimize dönmüş olduk. Halimizden çok memnunuz. Haftanın belirli günleri pazara giderek satış yapıyoruz. Ayrıca internet üzerinden ve sipariş usulü de mantar satışı gerçekleştiriyoruz. Toplamda 4 aile gurbetten geri döndük. Allah'a çok şükür istiridye mantarından elde ettiğimiz gelirle geçimimizi sağlayabiliyoruz." diye konuştu. 

Kardeşlerden Kartal Aydoğan da kendi işlerini yaptıkları için mutlu olduklarını ve imkanı olan herkese tavsiye ettiklerini söyledi.

İstiridye mantarından yüksek gelir...

Öte yandan Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, Aydoğan ailesinin kurduğu işletmeyi ziyaret ederek, üretim hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, Genç Çiftçi Projesi'nin Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, "İlimizde 2017 yılında proje kapsamında 15 işletme kurulmuş durumda. Bu işletmelerimizin tamamında ise yaklaşık 60 ton üretim yapılmakta." dedi.

Çok küçük arazilerde üretilen istiridye mantarından yüksek gelir elde edildiğini vurgulayan Yılmaz, Ordu'daki iklim şartlarının da bu iş için uygun olduğunu aktardı.

AA

Etiketler: ordu, istiridye mantarı
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