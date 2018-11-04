'Çok sayıda çiftçimiz için çok önemli'

Muğla’nın Milas ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği başladı.

Vali Esengül Civelek, burada yaptığı konuşmada, zeytin ve zeytinyağının Muğla’nın ekonomik ve sosyal hayatında önemli yeri bulunduğunu söyledi. Zeytin üreticilerinin hasat döneminde emeklerinin karşılığını almasını temenni eden Civelek, “Muğla olarak uygun iklim koşullarımız ve verimli topraklarımızda zeytin yetiştiriyoruz. Çok sayıda çiftçimiz için zeytincilik geçim kaynağı. Ekonomik ve sosyal açıdan değeri yüksek bir ürün.” dedi.

Zeytinyağının insan sağlığında ve beslenmesinde, sağlıklı toplum ve nesiller oluşturulmasında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Civelek, şöyle konuştu: “Zeytin ve zeytinyağının üretimini, kalitesini arttırmak, marka çıkarmak üzere Milas ilçemizde son yıllarda üreticiler ve özel sektör iş birliğinde zeytinciliğin geliştirilmesi, zeytin ağaçlarının çoğaltılması ve mevcut alanlara yenilerinin ilâve edilmesi, zeytinyağı sıkım tesislerinin modernleştirilmesi ve kapasitelerinin arttırılması hususunda değerli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.” Milas zeytinyağının coğrafi işarete sahip olmasının bu çalışmaların bir sonucu olduğunu vurgulayan Civelek, kentte zeytinciliğin geliştirilmesi, kalitenin artması ve marka zeytinyağının oluşturulması için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Milas’ın zeytin ağacı varlığına ve üretim alanına değinen Milas Kaymakamı Eren Arslan ise ilçede 10 milyondan fazla zeytin ağacından kaliteli zeytinyağları üretildiğini söyledi.