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1 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Çukur derinleşiyor

30 Eylül 2018, Pazar 21:00
Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Fırat “Kapanan, el değiştiren işyerlerinin sayısı artıyor. İşimiz ve ciromuz azalıyor. İyimser bakmaya çalışıyorum, ama sıkıntımız büyük” dedi.

‘Dünyanın en eski alış veriş merkezi’ olarak nitelendirilen Kapalıçarşı’da 18 yıldan bu yana görev yapan Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Fırat ekonomideki sıkıntılara bağlı olarak alışverişte yaşanan durgunluğu, her gün azalan müşteri sayısını ve turistlerin değişimini anlattı. T24’te yer alan habere göre Fırat,’’ Eskiden yaz mevsiminde her gün 300 küsur bin kişi gelirdi çarşıya, geçtiğimiz yaz bu rakam yüzde 50 azaldı. Önce terör sonra ekonomik sıkıntılar yüzünden Avrupalı turistler artık gelmiyor. Uzakdoğulu turist geliyor. Orta gelirli Araplar geliyor, zengin Araplar ise Avrupa’yı tercih ediyor.’’ dedi.

‘Büyük yıkım olabilir’

Kapalıçarşı’da kirasını dövizle ödeyen esnafın zararırın  büyük olduğunu söyleyen Fırat, “Kiraların Türk Lirası’na dönme mecburiyeti getirildi. Ekim ayı içinde bu konunun kesin olarak uygulamaya geçeceği söyleniyor. Ancak hangi kura göre ayarlanacağı hâlâ netleşmedi. Sıkıntı büyük. Kapanan ve el değiştiren işyerlerinin sayısı artıyor. Esnafı korumak gerek. Dükkân sahipleri kira konusunda fedakârlık yapmalıdır. Çukur ciddî şekilde derinleşiyor. Ekonomideki kriz tam anlamıyla piyasaya yansımadı. Bunu her geçen gün daha fazla hissedeceğiz. Büyük yıkım olabilir, hazırlıklı olmalıyız.’’ diye konuştu.

‘’Kuyumcu ve turistik eşya satan dükkânların bir bölümü lokumcu oldu’’ diye Fırat, “Merkez Bankası’na dolar satarken şimdi kendisine döviz bulamayan Kapalıçarşı’nın bu şekilde ayakta kalması iyice zorlaştı. 100’ün üzerinde dükkân, kuruyemişçi, baharatçı, lokumcu oldu. Kapalıçarşı giderek Mısırçarşısı’na benzemeye başladı. Karaköy’deki liman hâlâ tadilatta, yenisi de yapılmadı. İstanbul limansız kalınca Kapalıçarşı da iyiden iyiye turistsiz kaldı. O gemiler Çeşme ve Kuşadası’na da gitmiyorlar. O büyük turist gemileri Adriyatik kıyılarında dolaşıyorlar, Budva’ya (Karadağ) demirliyorlar. Yılda 730 tur gemisi gidiyor Budva’ya. Kuşadası esnafı Budva’ya taşındı, Kapalıçarşı’dan da epey esnaf oraya geçti. İşimiz her geçen azalıyor. Cirolar düşüyor, sermayeler azalıyor. Dövizdeki artışla meydana gelen ekonomik kriz en çok Kapalıçarşı’yı etkiledi.’’ diye konuştu.

Etiketler: kapalıçarşı
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