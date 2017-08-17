Samsun'da Kurban Bayramı için pazara getirilen 1 ton 20 kilogram ağırlığındaki dana, 24 bin liradan satışa sunuldu.

Samsun'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyük ve küçükbaş hayvan satışları başladı. Pazara getirilen 1 ton 20 kilogram ağırlığındaki dana, ikinci el otomobil fiyatına satışa sunuldu.

Samsun'un Canik ilçesindeki kurbanlık pazarına Ordulu üreticinin getirdiği 1 ton 20 kilogram ağırlığındaki "Yiğit" adlı danaya vatandaşlar ilgi gösterdi. Pazarın en büyük kurbanlık hayvanı olan dana, 24 bin liraya satışa çıkarıldı.

İkinci el otomobil fiyatına satışa sunulan danayı satın alan kişiye bir de koç hediye edilecek.

Hayvanın sahibi 53 yaşındaki Ahmet Mısırcı, Ordu'da 10 yıldır hayvan besiciliği yaptığını belirterek, ilk defa böylesine büyük bir danayı büyüttüğünü söyledi.

"Danayı alana yanında bir de koç vereceğim"

Danayı 6 aylıkken satın aldığını ve 2,5 yıldır baktığını aktaran Mısırcı, "Çocuklarım danaya 'Yiğit' adını verdi. Aslında bize çok alıştı. Onu pazara getirip getirmeme konusunda çok düşündüm ancak biraz borcum var. Bunları kapatmak için mecburiyetten 'Yiğit'i pazara getirmek zorunda kaldım. Diğer kurbanlıklarla birlikte satışa çıkardım." dedi.

Pazarın en büyük danasını kendisinin satışa sunduğunu savunan Mısırcı, "Fiyatı da pazardaki hayvanlardan fazla. 24 bin liradan satışa sundum. Danayı alana yanında bir de koç vereceğim. Büyüklüğü nedeniyle vatandaşların dikkatini çekiyor ama fiyatını sormaya korkuyorlar. Bu hayvanı kestiğimizde aşağı yukarı 550 ile 600 kilo et verir. Kimse aldığına pişman olmaz." ifadesini kullandı.

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