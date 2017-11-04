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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Dar gelirliye ev alma imkanı geliyor

04 Kasım 2017, Cumartesi 09:13
Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmalarını sağlamak Avrupa’da örnekleri görülen ‘Yapı Tasarruf Sandığı’ benzeri bir uygulama geliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, birçok Avrupa ülkesinde olan dar gelirlilerin tasarruflarıyla konut sahibi olmalarını sağlamaya dönük 'Yapı Tasarruf Sandığı' sisteminin Türkiye’de de kurulmasını sağlayacaklarını söyledi.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Akben, sistem ile dar gelirlilerin para biriktirerek konut sahibi olmaları ve aynı zamanda da bir tasarruf imkânının kolaylaştırılmasının amaçlandığını anlattı. Akben, “Bilindiği gibi, ülkemizde konut edindirmeye yönelik birtakım teşvikli para biriktirme mekanizması var. Bunun onunla da birleştirilerek bir sistem üzerinde çalışıyoruz; dar gelirliler konut sahibi olacak, da bir tasarruf da, para birikimi de sağlanacak.”

YAPI TASARRUF SANDIĞI

Plan ve Bütçe Komisyonunda sektör hakkında bilgiler veren Akben, Türk bankacılık sektörünün eylül ayı itibarıyla sermaye yeterlilik oranının yüzde 17,2, çekirdek sermaye yeterlilik oranının yüzde 14,4 seviyesinde bulunduğunu söyledi. Akben, söz konusu oranların muadil ülkelere göre çok güçlü olduğunun altını çizdi. Akben, sektörün kullandırdığı kredilerin 2 trilyon liraya eriştiğini kaydetti. Mevduat ve katılım fonlarının ise 1,6 trilyon TL düzeyinde olduğunu anlatan Akben, “Aynı dönemde sektörün toplam aktif büyüklüğü 3,1 trilyon TL seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde kredi/mevduat oranının TL olarak yüzde 150,9’a, yabancı para olarak yüzde 76,8’e, toplamda ise yüzde 118,4’e çıkması etkin kaynak kullanımının göstergesi ve finansal derinleşmenin artması olarak değerlendirilmektedir” dedi.

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