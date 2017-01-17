"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Darphane'nin altın üretimi 16 yılın dibinde

17 Ocak 2017, Salı 13:17
Darphane'nin 2016'da ürettiği altın miktarı 7 milyon 177 bin 348 adet ile son 16 yılın en düşük seviyesine geriledi. Geçen yıl üretimi gerçekleştirilen altınların toplam ağırlığı 24,8 ton oldu.

Darphane, geçen yıl basımını gerçekleştirdiği 7 milyon 177 bin 348 adet Cumhuriyet altını ile son 16 yılın en düşük üretimini gerçekleştirdi. Altında fiyatların 2016 boyunca rekor üstüne rekor kırması, fiyatları Cumhuriyet altınında 900 liraya, yarım altında 442 liraya, çeyrek altında ise 221 liraya taşımıştı. Gram altındaki rekor fiyatlar, geçen yıl Darphane'nin üretimine de yansıdı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden derlenen bilgilere göre, 2016'da altın üretiminde 2015'e göre yüzde 4, 2014'e göre yüzde 48 ve 2013'e göre de yüzde 74 düşüş oldu.

2001'den itibaren altın üretim rakamlarına bakıldığında da, geçen yıl piyasaya verilen altın miktarı 16 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. 

Verilere göre, Darphane'nin 2015'te 7 milyon 476 bin 907 adet olan üretimi geçen yıl 7 milyon 177 bin 348 adede geriledi. Darphane'nin 2016'da ürettiği altınların toplam ağırlığı da 24,8 ton oldu.

Darphane'nin altın üretimi, Eylül 2016'da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 bin 129 artarken, Temmuz 2016'da ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 81'lik azalış kaydetti.  Geçen yıl adet bazında en çok artışın yaşandığı ay ise 1 milyon 113 bin 128 adetle aralık oldu. 

"FİYATLARDA DÜŞÜŞ YÖNÜNDE BEKLENTİYE GİREN VATANDAŞLAR ALIM YAPMAMAYI TERCİH EDİYOR"

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen yıl altının gram fiyatındaki yükselişlerin vatandaşın talebini yavaşlattığını ifade ederek, "Gram altında yaşanan yükselişler iç piyasada vatandaşın altın talebini yavaşlatırken, Darphane'nin üretiminde de azalmaya neden oldu. Aralık ayında Cumhurbaşkanımızın altın çağrısından sonra Darphane'nin üretiminde ciddi yükselişler gözlemlemiştik." diye konuştu.

Fiyatlarda düşüş yönünde beklentiye giren vatandaşların alım yapmamayı tercih ettiğini belirten Memiş, vatandaşların fiziki altını genellikle yastıkaltı birikim olarak değerlendirmesi nedeniyle bankaları tercih etmediğini söyledi.

Memiş, vatandaşın fiziki altın talebinin hiçbir zaman azalmayacağını, aksine artacağını ifade ederek, "Çünkü kötü gün dostu olan altın, bizim örf ve adetlerimize göre sadece birikim olarak değil, takı olarak da kullanılmaktadır." dedi. 

Darphane, ziynet ve altın sikke olmak üzere 22 ayar iki tür Cumhuriyet altını basıyor. Altın sikke, üzerinde Atatürk kabartması olduğu için “Ata altını” olarak da anılırken, inceltilmiş şekilde basılan ziynet altını genelde takı olarak alınıyor. Altın sikkelerin ve ziynet altınlarının, ağırlıklarına göre “çeyreklik”, “yarımlık”, “birlik”, “ikibuçukluk” ve “beşlik” olmak üzere 5 türü bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İddianame hazırlandı: Demirtaş'ın 142 yıl, Yüksekdağ' ın 83 yıl hapsi isteniyor

    Doğum gününde toprağa verildi

    Teröristin yakalandığı evde ilginç not!

    Western Avustralya'daki en güzel cami...

    Erdoğan, yakalanan teröristle ilgili konuştu

    Kilisede Kur'an-ı Kerim okundu

    Görmez'den örnek hareket: "Hayatım boyunca artık dostumsun, arkadaşımsın"

    Diyanet'ten satranç fetvası

    Ülke nüfusundan fazla turisti ağırladı: 30. Lem'a, İsm-i Kuddûs ve İstanbul...

    Malezya uçağını arama çalışmaları sonlandırıldı

    Diyarbakır'da terör: Saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı!

    Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

    Ortaköy saldırısını gerçekleştiren terörist hakkında dikkat çeken detaylar...

    18 milyon öğrenci yarıyıl tatiline girecek

    Ortaköy katliamcısı Esenyurt'ta yakalandı

    Millet vekilini arıyor

    Akil AKP'liler: Bu ısrar ülkeyi böler

    İsrail işgalindeki Filistin camileri

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Akil AKP'liler: Bu ısrar ülkeyi böler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu gerginlik ve tedirginlik niye?
    Genel

    Ortaköy katliamcısı Esenyurt'ta yakalandı
    Akif ARSLAN

    Dini siyasete âlet etmek
    Genel

    Millet vekilini arıyor
    Cevher İLHAN

    Demirel, İncirlik’i ABD’ye kapatmıştı
    Genel

    Görmez'den örnek hareket: "Hayatım boyunca artık dostumsun, arkadaşımsın"
    Genel

    Diyanet'ten satranç fetvası
    Faruk ÇAKIR

    Bindiğiniz dalı kesmeyin
    Ahmet BATTAL

    Tasarının geneli hakkında Can’dan bir görüş-2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.