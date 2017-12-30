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30 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Değerli kağıtların 2018 yılı satış bedelleri belirlendi

30 Aralık 2017, Cumartesi 13:43
Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2018 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2018 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 11 lira ile 22 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 108 lira olacak.

Kimlik kartları 18,50 lira, aile cüzdanları 98,50 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134 lira, motorlu araç tescil belgesi 120 lira, iş makinesi tescil belgesi 100 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 6,50 lira, Mavi Kart ise 10 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi 2018 (TL)

Noter kağıtları:

Noter kağıdı 11

Beyanname 11

Protesto, vekaletname, re’sen senet 22

Pasaportlar 108

İkamet izni 72

Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50

Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37

Aile cüzdanları 98,50

Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134

Motorlu araç tescil belgesi 120

İş makinesi tescil belgesi 100

Banka çekleri (her bir çek yaprağı) 6,50

Mavi Kart 10

Yabancı çalışma izni belgesi 72

Çalışma izni muafiyeti belgesi 72

AA

Etiketler: maliye bakanlığı
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