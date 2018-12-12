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12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal bütçe görüşmelerinde konuştu

12 Aralık 2018, Çarşamba 22:30
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 15 yıllık zaman dilimi içerisinde, "reform, değişim, dönüşüm" adı altında bakanlıkların ve genel müdürlüklerin birleştirildiği, parçalandığı süreçlere şahit olduğunu söyledi.

2019 yılı bütçe görüşmelerinde mecliste konuşan Uysal, başkanlık modellerinde olması gereken bütçe yapım süreçlerinin uzun bir zamana yayılarak kurum kurum ve genel müdürlük genel müdürlük müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

Maden İşleri Genel Müdürlüğünün, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile birleştirildiğini belirten Uysal, iki farklı genel müdürlüğün birleştirilmesinin çok etkin bir yönetim sağlayacağı kanaatinde olmadığını dile getirdi.

"Belirsiz süreçler sektörün potansiyel büyüme hızını küçülttü"

Uysal, son yıllarda Maden Kanunu'nda çok sık yapılan değişikliklerin, madencilik sektörünü de öngörülemez hale getirdiğini savunarak, konuya ilişkin yeni bir teklifin de Meclise sunulduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Sektör temsilcileri, birlik temsilcileriyle yaptığım değerlendirmelerde de gördüğüm kendileri bu süreç içerisinde "Ben yaptım oldu." mantığı içerisinde bir teklifle karşı karşıya kaldıklarını ifade ederler. Türkiye gibi kronik dış ticaret açığı, kronik cari açık problemi olan ve millî güç ve kaynaklarını azami düzeyde aktif hâle getirme mecburiyeti olan bir ülkede kırsal alanda istihdam sağlayan böyle bir alanla ilgili düzenleme yaparken bütün paydaşlarıyla beraber ortak bir anlayış içerisinde bu sürecin, yeniden kanun yapım sürecinin tercih edilmesi gerektiği kanaati içerisindeyim.

Özellikle 16 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren Başbakanlık genelgesiyle izin süreçlerinde yaşanan gecikmeler, belirsiz süreçler sektörün potansiyel büyüme hızının altında kalmasına hatta küçülmesine de vesile olmuştur."

"Maden sınıfında ruhsat güvencesinin pekiştirilmesi gerekirken güvencenin azaltığını görüyoruz"

Türkiye'de büyük hassasiyet gösterilmesi gereken hukuk devleti ve demokrasinin artık ekonomilerin en temel girdisi olduğunu söyleyen Uysal şöyle devam etti:

"Asli yetkinin icracı bakanlıkta olmasına rağmen Danıştayın verdiği kararın hilafına maalesef geçmişte 24 Haziran seçimlerine kadar Başbakanlık bünyesindeki komisyon üzerinden uzun ay ve yıllara dayanan yatırımların geciktiği, istihdamın yaratılamadığı böyle bir etki analizi dairesinde sonuç ortaya çıkmıştır. Özellikle dünya ülkelerinin ekonomilerinde yaşanan çalkantılar, ticari savaşlar, bölgesel savaşlar da bu hususta ihracatı etkilemiştir.

2013 yılında 2 milyar 186 milyon dolarlık bir ihracata ulaşmışken bu saymaya çalıştığım etkenler dolayısıyla geriye doğru gitmiş ve bugün 2017 yılı itibarıyla 2 milyar 60 milyon dolar civarında ihracatı vardır. Bu ortamda moral ve desteğe ihtiyaç duyan sektörün sanki Ceza Kanunu'na dönüştürülmüş bir kanun teklifiyle de karşı karşıya kaldığı hususundayım. Özellikle sektörün yüzde 98'ini oluşturan KOBİ'lerin... KOBİ niteliğinde olan şirketlerle büyük şirketleri mukayese ederek son 5-8 yıllık zaman zarfı içerisinde yapılan düzenlemelerde harçlarla ilgili ciddi artırımlar meydana gelmiştir. Ruhsat bedelleri maden sınıfına bağlı olarak arama ruhsatlarında yüzde 700'lere, işletme ruhsatlarında yüzde 100'lere varan oranlarda artırılmıştır. Bu açıdan baktığımızda, bu kompozisyonu da önümüze aldığımızda, kalkınma planlarında da ortaya konulduğu gibi, özellikle ruhsat güvencesinin daha da pekiştirilmesi gerekirken bu son teklifle beraber güvencenin azaltıldığını görüyoruz."

"Ruhsat güvencesinin artırılması, sektörün önünün açılması öncelikli gündem maddesidir"

"Ruhsat bedelleri ve devlet hakkı oranlarının yükseltilmesiyle beraber de özellikle ruhsat alanlarındaki mümkün ve muhtemel rezervlerin kısa sürede görünür rezerv hâline dönüştürülmesi imkânı ortadan kalkmaktadır. Ben bu açıdan her vesileyle büyük plan ve mega sunumlarda yüzde 1 düzeyindeki gayrisafi millî payının yüzde 5'ler noktasına çıkarma noktasında bir hedef ifade edilirken fiilî uygulamalar ve yapılan düzenlemelerle maalesef bunun tersi istikamette politikalar ortaya konulmaktadır. Bu açıdan sektörün şeffaf uygulamalarla öngörülebilir hâle getirilmesi, ruhsat güvencesinin artırılması, sektörün önünün açılması Türkiye'nin öncelikli gündem maddelerinden biri olmasını temenni ediyor, bütün Genel Kurulu, siz değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyorum."

Haber: Murat ERCAN

Etiketler: Gültekin Uysal, bütçe görüşmeleri, maden, Demokrat Parti, ruhsat güvencesi
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