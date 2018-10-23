Denetimlerde kantarın topu kaçtı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türk Lirası’nın değer kaybı sonrası ‘fırsatçılık yapanlara yönelik düzenlenen denetimler’de kantarın topunun kaçtığını söyledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türk Lirası’nın değer kaybı sonrası ‘fırsatçılık yapanlara yönelik düzenlenen denetimler’de kantarın topunun kaçtığını dile getirerek polisiye görüntüsü veren dürüst satıcıları rencide eden sürecin daha makul bir duruma dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Hürriyet’ten Şebnem Turhan’ın haberine göre Avdagiç, “Polisiye kontrol görüntüsü veren denetim mekanizmasının makul bir sürece dönüşmesi lâzım. Süreç bir zabıtanın benim üyelerime medya ile gidip korku filmi çeker gibi kontrol etmesine yol açılmamalı. Kontrol daha makul daha kaliteli biçimde yapılmalı. Dürüst tüccar dürüst satıcı rencide edilmemeli. Bu konuda özellikle yerel yönetimlerin kantarın topunu kaçırdığı kanaatindeyiz.” ifadelerini kullandı.

‘Sıkıntılı muameleyi kabul etmiyoruz’

Fahiş fiyatlarla satış yapanları savunmadığını söyleyen Avdagiç, “Ticaret Bakanlığı’nın memurları daha kaliteli yaptı işlerini. Fahiş işlem yapanın arkasında değiliz. Savunmuyoruz, ama bunların sayısı çok azdır. Piyasa gerçeklerine uygun hareket eden, iyi niyetli ve pazarın çok büyük kısmını temsil eden üyelerimizin sıkıntılı muameleye maruz kalmasını kabul etmiyoruz. Bunun ortadan kalkmasını istiyoruz. Zaten en büyük kontrolör tüketicidir.” diye konuştu.