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1 EYLÜL 2017 CUMA - YIL: 48

Denizlerden istifade edemiyoruz

01 Eylül 2017, Cuma
15 Nisan’da başlayan denizlerde av yasağı sona erdi...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 15 Nisan’da başlayan denizlerde av yasağının dün gece sona erdiğini ifade ederek, 2016 yılında yüzde 12,4 azalışla 672 bin 241 tondan, 588 bin 715 tona gerileyen su ürünleri üretiminin bu sezon telâfi edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili, 4 denize kıyı, Anadolu ve Trakya gibi iki yarımadadan oluşan müstesna bir ülke olduğu, 8 bin 333 kilometre kıyı şeridiyle dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda bulunduğu bilgisini veren Bayraktar, bu büyük potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.   

2016’da 600 bin tonun altına indi

Balık avcılığının, çok eski zamanlardan beri kullanılan bir gıda temin yöntemi ve aynı zamanda önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“2011’de 703 bin 545 ton olan su ürünleri üretimimiz, 2012’de 644 bin 852 tona, 2013’de 607 bin 515 tona ve 2014’te ise 537 bin 345 tona gerilemiştir. Su ürünleri üretimimiz, 2015’de bir önceki yıla göre yüzde 25,1 oranında artarak, 672 bin 241 tona yükselmiştir. 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 12,4 oranında azalan üretim, yeniden 600 bin tonun altına, 588 bin 715 tona inmiştir. 2016’da toplam su ürünleri üretimimizin yüzde 51,2’sini deniz ürünleri, yüzde 5,8’sini tatlı su ürünleri ve yüzde 43’ünü yetiştiricilik ürünleri oluşturmaktadır. Bölgeler bazında baktığımızda, 2016 yılı su ürünleri avcılığında ilk sırayı yüzde 40,7’lik payla Doğu Karadeniz Bölgesi aldı. Doğu Karadeniz bölgesini yüzde 33,3 ile Batı Karadeniz, yüzde 11,5 ile Ege, yüzde 10,6 ile Marmara ve yüzde 3,9 ile Akdeniz Bölgesi izlemektedir.”

KIYI BALIKÇILIĞI YAPIYORUZ

Türkiye’deki su ürünleri avcılığının kıyı balıkçılığına dayandığını dile getiren Bayraktar, “Yeterli altyapı oluşturulmalı, açık deniz balıkçılığı teşvik edilmeli, kıyı sularımızdaki av baskısı hafifletilmelidir. Sektörde üretim değeri, 3 milyar 239 milyon lirası yetiştiricilik ürünleri, 1 milyar 115 milyon lirası deniz avcılığı ürünleri, 117 milyon lirası iç su ürünleri olmak üzere 4 milyar 471 milyon lirayı buluyor. Üretim değeri 4,5 milyar liraya yaklaşan su ürünleri sektörü, potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde kullanır, açık deniz balıkçılığına ağırlık verilirse, ülkemize çok daha büyük katkı sağlayabilir” diye konuştu.

Etiketler: deniz, balık, yasak
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