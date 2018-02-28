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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Destekler vergiyle geri alınıyor

28 Şubat 2018, Çarşamba
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), 2017 yılında çiftçilere verilen tarımsal desteklerin “neredeyse tamamının” mazot vergisi ile geri alındığını savundu.

Türkiye’de çiftçilerin yıllık olarak ortalama 3.5 milyar litre mazot kullandığı vurgulanan açıklamada, “2017 yılına 4.59 lira fiyatla başlayan mazot yılı 5.09 liradan kapattı. Mazot fiyatını bu iki rakamın ortalaması olarak kabul edersek, çiftçi 2017 yılında kullandığı mazota yaklaşık 4.84 TL x 3.5 milyar litre = 17 milyar lira ödedi. Lüks otomobillerde olduğu gibi çiftçinin de traktöründe kullandığı mazotun yaklaşık yüzde 60’lık kısmı vergidir. Buna göre çiftçinin 2017 yılında mazota ödediği 17 milyar liranın 10.2 milyar liralık kısmı vergidir. Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 2017 yılında çiftçiye 12.7 milyar lira destekleme ödemesi yapıldığı dikkate alındığında bunun 10.2 milyar liralık kısmının sadece mazotun vergisi olarak geri alındığı ortadadır.” denildi.

‘Mazottan alınan verginin yarısını karşılamıyor’

Açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, yüzde 11.92 olarak gerçekleşen 2017 yılı enflasyonuna karşın mazotta görülen yüzde 11’lik artış, mazot desteğinin yaklaşık olarak enflasyon oranında arttırıldığını gösterdiği öne sürülerek, “Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü`nün verilerine göre 2017 yılında çiftçiye 700 milyon lira mazot desteği ödemesi yapıldığı görülüyor. Buna karşın, çiftçiye ödenen bu miktar yüzde 100 hatta yüzde 500 arttırılsa bile bırakın mazot masrafının yarısını karşılamasını, devletin mazottan aldığı verginin yarısını bile karşılayamadığı açıkça ortadadır. ‘Mazotun yarısı devletten’ söylemi ile çiftçi umutlandırılmıştır. Ancak, çiftçinin 2018 yılı mazot desteğinin sadece enflasyon oranında artırılmış rakamlardan ibaret olduğu bilinmelidir.” denildi.

DHA

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