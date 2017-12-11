Deutsche Bank'tan Bitcoin uyarısı: Önümüzdeki yıl çöküş olabilir

Deutsche Bank'a göre, 2018'de piyasada yaşanabilecek en büyük riskler arasında, Bitcoin'de yaşanabilecek olası bir sert düşüş bulunuyor.

Deutsche Bank, Bitcoin'de yaşanabilecek sert düşüşün 2018'de piyasanın karşılaşacağı en büyük risklerden biri olacağını bildirdi. Fortune'ın haberine göre, Deutsche Bank'ın Baş Uluslararası Ekonomisti Torsten Slok, gelecek yıl büyümeyi etkileyebilecek piyasadaki 30 riskle ilgili olarak, bankanın müşterilerine bir rapor gönderdi. Listede Bitcoin'deki olası çöküş, riskler arasında 13. sırada yer aldı. Bitcoin'de çöküş olasılığının yarı sıra Kuzey Kore ve yüksek enflasyon da listede yer aldı. VADELİ İŞLEMLER BAŞLADI Dünya'nın aktardığı habere göre, Bitcoin vadeli işlemler de bu sabah itibariyle başladı. Chicago Board Options Exchange (CBOE) bu sabah saatlerinden itibaren Bitcoin'i vadeli işlemler pazarına dahil etti. Bitcoin vadeli kontratları 18 Aralık'ta da Chicago Ticaret Borsası'nda da işlem görmeye başlayacak.

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