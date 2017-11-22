Dev enerji şirketi 2 bin kişiyi işten çıkaracak

Enerji şirketi Uniper, 2 bin kişiyi işten çıkaracak. Şirket, 2018 sonuna kadar işten çıkarmalar ve harcamalarda sıkılaştırma yoluyla 400 milyon euro tasarruf hedefliyor.

Alman enerji devi E.ON'un üretim ve ticaret birimlerinin bölünmesiyle ortaya çıkan Uniper, toplam iş gücünün yüzde 14'ünü oluşturan 2 bin kişiyi işten çıkaracak. Şirketten yapılan açıklamada, işten çıkarmalar için sendika temsilcileri ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Uniper geçen yıl yaptığı açıklamada 2018 sonuna kadar işten çıkarmalar ve harcamalarda sıkılaştırma yoluyla 400 milyon euro tasarruf planladığını ifade etmişti.

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