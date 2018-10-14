Dev liman işletmecisi Türkiye’den çekiliyor

Dünyanın en büyük liman işletmecilerinden biri Hollandalı APM Terminals’in Türkiye pazarından çekildiği öğrenildi.

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, dünyanın en büyük liman işletmecilerinden biri Hollandalı APM Terminals. Danimarka merkezli AP Moller-Maersk Group’un bir parçası olan, 22 bin çalışanıyla dünyanın 50 farklı ülkesinde liman işleten APM Terminals, 2012’de Türkiye’ye adım attı. Türkiye’ye İzmir’den giren APM Terminals, Petkim’e ait Petlim’i 28 yıl boyunca işletecekti. Türkiye’deki varlığını APM Terminalleri adlı şirket ile sürdüren Hollandalı dev, Türkiye’den çekilme kararı aldı. Petlim’in sahibi olan Azerbaycan kamu enerji şirketi SOCAR ile masaya oturan APM, Türkiye’deki tek varlığını satacak. SOCAR Turkey Enerji şirketi, APM Terminalleri Liman İşletmeciliği’nin yüzde 100 sahibi olacak. Hollandalı şirketin yönettiği İzmir’deki Petlim Limanı, 700 metre rıhtım uzunluğuna, 1.5 milyon TEU kapasiteye sahip. Ege Bölgesi’nin dünya ticaretine açıldığı kapı olan bu liman, Türkiye’nin de en büyük 3’üncü büyük konteyner merkezi.

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