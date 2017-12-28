Devlet 1 yılda 13 bin 558 araç kiraladı

Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılında hizmet alımı yöntemiyle kamuya 13.558 taşıt kiralandı. Bu taşıtların 9.552 adedi genel bütçe, 3.877 adedi özel bütçe ve 129 adedi de düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından kiralandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarındaki araçları TBMM gündemine taşıdı. Gürer, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önerge ile, kamu kurum ve kuruluşlarındaki makam ve hizmet araçlarına ilişkin bilgi istedi.

Gürer, Başbakan Yıldırım'a, "Bunlar hangi marka araçlardır? Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa tahsis edilen araç sayısı kaçtır? Son beş yılda hangi marka araçlardan kaç adet satın alınmıştır? Toplam ödenen tutar nedir? 2018 yılında yeni araç alımı yapılacak mıdır? Kamu kurum ve kuruluşlarında kiralık olarak kullanılan araç sayısı nedir? Toplamda ne kadar kiralama ücreti ödenmektedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında makam şoförü olarak görev yapan kadrolu personel sayısı kaçtır?" sorularını yöneltti.

Soru önergesini Başbakan Yıldırım adına Maliye Bakanı Naci Ağbal yanıtladı. Ağbal, 237 sayılı Taşıt Kanunu'na tabi olan kamu kurumları hizmet alımı suretiyle taşıt ihtiyaçlarının 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Hizmet Alım Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller"e göre karşılandığını belirtti. Ağbal, "Bu çerçevede, 14/11/2017 tarihi itibarıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince yapılan veri girişleri esas alındığında toplam 13.558 adet hizmet satın alımı suretiyle taşıt kiralaması yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu taşıtların 9.552 adeti genel bütçe, 3.877 adeti özel bütçe ve 129 adeti de düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından kiralanmıştır" dedi.

'ÜLKE BÜTÇESİ MAKAM ARAÇLARINA AKTARILIYOR'

Önerge yanıtını değerlendiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarındaki araç saltanatının artarak devam ettiğini söyledi. Bünyesinde onbinlerce araç barındıran kamu kurumlarının, üstüne bir de kiralama yöntemiyle araç temin ettiğini kaydeden Gürer, bu araçların hangi hizmetlerde nasıl kullanıldığının ve yakıt giderlerinin denetime muhtaç olduğunu belirtti.

Türkiye'deki makam aracı sayısının da azımsanmayacak kadar çok olduğunu belirten Gürer, "Neredeyse her makama bir araç ve şoför düşüyor. Bunların yıllık yakıt ve diğer masrafları hesaplandığında, ülke bütçesinin önemli bir kısmı makam araçlarına aktarılıyor" ifadesini kullandı.