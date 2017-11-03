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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Devlet 40 milyon Euro'yu çöpe attı

03 Kasım 2017, Cuma 13:38
TÜBİTAK’ın, üzerinde çalışarak yerli otomobil geliştirmesi için İsveçli Saab firmasından 2015’te 40 milyon avroya satın aldığı proje ve prototip çöpe atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin otomobilini yapacak Ortak Girişim Grubu’nda Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding’in bulunduğunu açıkladı.

“TÜBİTAK’taki platform, girişim grubumuzun emrine amadedir”

patronlardunyasi.com‘da yer alan habere göre, TÜBİTAK bünyesinde çalışmalar yapılan platformun girişim grubunun emrine amade olduğunu belirten Erdoğan, “Bunun yerine doğrudan hibrit ve elektrikli otomobile yönelmek isterlerse daha da memnun oluruz. Kararları ne olursa olsun, biz kendilerine her türlü desteği vereceğiz. Yeter ki Türk milletini, bu büyük hayaliyle buluştursunlar.” ifadelerini kullandı..

“İsterseniz kullanmayın”

Toplantıda tartışılan bir konu ise 40 milyon Euro’ya İsveçli Saab’dan alınan platformun ve prototip araçların akıbetiydi.

TÜBİTAK’ın üzerinde çalıştığı bu projenin tamamen hata olduğunu ve rafa kalktığını belirten yetkililer, Türkiye’nin otomobilinin temellerinin sıfırdan atılacağı mesajını verdiler. Zaten  Erdoğan da 5 “babayiğide” isterlerse bu projeyi de kullanabileceklerini söyleyip, “Ama istemezseniz de kullanmayın” diyerek mesajı verdi. Yani çok net ‘kullanmayın sıfırdan yapın’ dedi.

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Yorumlar

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  • halil

    3.11.2017 23:18:21

    40 milyon euro demek 18 milyon tl demek. kaç asgari ücretli maaşı 15 bin falan . gerçi çok daha büyük milyarlık iptal ve yarım veya hatalı düzeltilen projeler ve kamu israfı var ki. bu rakamı onlar değerlendirdiği için. basit rakam

  • HÜSEYİN İLHAN

    3.11.2017 18:55:36

    Beyler büyütmeyin bu çöpe atılanları.Bakın BURSA-ESKİŞEHİR arasında YHT hattı diyerek 1 milyara yakın harcama yapıldı ,yanlış güzergah imiş dediler ve iptal oldu.1 milyar nekiii BİİİİİİZ BÖYYYYYÜK DEVLETİİİZ dimiii.Ziraaaa YİD projeleri ile 50 milyar dolar fazla fazla ödeme ile işler yapan amma milleti ve devleti birazcık cık cık soydurtmuşlar olur o kadar kusur.ALLAHIIM VE MİLLETİM BENİ AFFETSİN deyiverir ALDANAN-YANILAN VE AYNILTILAN oluuuur biter.MİLYARLARCA DOLAR ZARAR OLMUŞ aaa sizde büyütmeyin dedik ya.DEVLETİİİİİ İTİBARLI YAPTIII.

  • alpaslan

    3.11.2017 17:05:07

    itibarımız artsın paramız sıfırlansın......

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