Devlet 40 milyon Euro'yu çöpe attı

TÜBİTAK’ın, üzerinde çalışarak yerli otomobil geliştirmesi için İsveçli Saab firmasından 2015’te 40 milyon avroya satın aldığı proje ve prototip çöpe atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin otomobilini yapacak Ortak Girişim Grubu’nda Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding’in bulunduğunu açıkladı.

“TÜBİTAK’taki platform, girişim grubumuzun emrine amadedir”

patronlardunyasi.com‘da yer alan habere göre, TÜBİTAK bünyesinde çalışmalar yapılan platformun girişim grubunun emrine amade olduğunu belirten Erdoğan, “Bunun yerine doğrudan hibrit ve elektrikli otomobile yönelmek isterlerse daha da memnun oluruz. Kararları ne olursa olsun, biz kendilerine her türlü desteği vereceğiz. Yeter ki Türk milletini, bu büyük hayaliyle buluştursunlar.” ifadelerini kullandı..

“İsterseniz kullanmayın”

Toplantıda tartışılan bir konu ise 40 milyon Euro’ya İsveçli Saab’dan alınan platformun ve prototip araçların akıbetiydi.

TÜBİTAK’ın üzerinde çalıştığı bu projenin tamamen hata olduğunu ve rafa kalktığını belirten yetkililer, Türkiye’nin otomobilinin temellerinin sıfırdan atılacağı mesajını verdiler. Zaten Erdoğan da 5 “babayiğide” isterlerse bu projeyi de kullanabileceklerini söyleyip, “Ama istemezseniz de kullanmayın” diyerek mesajı verdi. Yani çok net ‘kullanmayın sıfırdan yapın’ dedi.