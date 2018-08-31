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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Devlet kiracı oldu

31 Ağustos 2018, Cuma 18:59
Devlet ilk yedi ayda kiraya 676 milyon lira ödedi. Kamu varlıklarını satıp kiralama yoluna giden hükümetin kira harcamaları 10 yılda beş katına çıktı.

Türkiye ekonomisi krize sürüklenirken vatandaştan fedakârlık bekleyen devlet, vergilerle elde ettiği geliri har vurup harman savuruyor. 2007’de 275 milyon lira olan devletin kira giderleri, 10 yılda beşe katlanarak 1.3 milyar liraya ulaştı. Sadece 2018’in ilk yedi ayında malzeme, taşıt, bina gibi kiralama gideri 676 milyon lira oldu. Kamu harcamalarının bu şekilde artması, bütçe dengelerini de bozuyor. 2017’nin ilk yedi ayında 24.3 milyar lira olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde yüzde 85 artarak 45 milyar liraya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki diğer göstergelere ek olarak bütçe dengelerinin de bozulması üzerine harcamalarda kesintiye gitme ve bütçe açığını azaltma sözü verdi.

 

Bazı kalemlerde israf önlenmeli

Yılın ilk yedi ayındaki genel bütçe giderlerini Cumhuriyet’e değerlendiren vergi uzmanı Ozan Bingöl, bütçede ilk elden kesinti yapılması gereken kalemlere dikkat çekti. Devletin ilk yedi ayda kiraya 676 milyon 977 bin lira harcadığına dikkat çeken Bingöl, kamunun taşınmazları satıldığı için kira giderlerinin son yıllarda hızla arttığını belirtti. Taşıt için 244 milyon, hizmet binası için 149 milyon, lojman için 25 milyon, hava taşıtı için 62 milyon, personel servisi için 165 milyon lira kira ödendiğini aktaran Bingöl, bu kalemlerde israfın önlenmesi gerektiğini söyledi. 2007’de devletin taşınmaz satış geliri 233 milyon lira iken, 2017’de bu rakamın yüzde 911 artarak 2.3 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde devletin yıllık kira giderleri beş kat artarak 1.3 milyar liraya yükseldi.

Görev zararı 45 milyar

 

ResmÎ verilerde bir diğer dikkat çekici rakam, milletvekillerinin ilaç ve tedavi giderleri oldu. Yılın ilk yedi ayında vekillerin ilâç giderleri 7 milyon 138 bin, tedavi giderleri 493 bin lirayı buldu. İlk yedi ayda devletin faiz giderleri 41.9 milyar lira, kamu kurumlarının görev zararları 45.4 milyar lirayı buldu. Ziraat Bankası’nın görev zararı aynı dönemde 1 milyar 205 milyon lira oldu. Halkbank’ın görev zararı ise 718 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) görev zararı 42.3 milyar lira olarak kaydedildi.

 

Etiketler: devlet, vergi, kira, ekonomi, Türkiye
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