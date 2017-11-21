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21 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Devlet yeterince tedbir almazsa emekli maaşlarını ödeyemeyecek duruma gelecek

21 Kasım 2017, Salı 11:37
Gazeteci Ali Tezel, “Şu an için söz konusu değil ama devlet, ekonomi ile ilgili yeterince tedbir almazsa, uluslararası ilişkilerimizi düzeltmezse bir buçuk, iki yıl sonra emekli maaşlarını ödeyemeyecek duruma gelecek” dedi.

Gazeteci Ali Tezel, “Şu an için söz konusu değil ama devlet, ekonomi ile ilgili yeterince tedbir almazsa, uluslararası ilişkilerimizi düzeltmezse bir buçuk, iki yıl sonra emekli maaşlarını ödeyemeyecek duruma gelecek” dedi.

Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah'a, bütçeye yük olarak görülen emekli maaşları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Tezel "Şu an için söz konusu değil ama devlet, ekonomi ile ilgili yeterince tedbir almazsa, uluslararası ilişkilerimizi düzeltmezse bir buçuk, iki yıl sonra emekli maaşlarını ödeyemeyecek duruma gelecek" ifadelerini kullandı.

‘11 MİLYON KÜSUR EMEKLİYİ HİTLER'İN YAPTIĞI GİBİ YOK ETMEMİZ LAZIM'

Tezel, şöyle devam etti: "Bizim 2017 bütçemiz 645 milyar TL idi. Bunun üçte biri, yaklaşık 200 milyar TL, emekli aylıklarına ödeniyor. Ben hükümet olsam 200 milyarlık bir yükle devam etmek istemem, başka yerlere vermek isterim. Ama ortada bir gerçek var ki 11 milyon küsur emekliye sahibiz. O zaman bu 11 milyon küsur emekliyi (Nazi Almanya'sı lideri Adolf) Hitler'in yaptığı gibi yok etmemiz lazım."

‘BİZİM ÜLKEDE EMEK VE EMEKLİ KESİM DEVAMLI SAVUNMADA BIRAKILIR'

"Bizim ülkede emek ve emekli kesim devamlı savunmada bırakılır ki hiç gerçek rakamlardan emekli maaşı almasın" diyen Tezel, "Söylediğim 200 milyar lira kadar emekli aylık ödemelerimiz var. 11 milyon küsür de emeklimiz var. Ortalama 1700 TL gibi bir emekli maaşları var. 21.5 milyon kadar da çalışanımız var. Yani iki çalışana bir emekli düşüyor. Geçmişte birikim olmadığı için şu anda iki çalışandan alınan prim bir emekliye yetmiyor. Bu sebeple 2016 yılı için 21 milyar TL civarında bir açığımız var. Bu da devlet bütçesinden yani genel bütçeden karşılanıyor. 2017 için bu açığın yaklaşık 26-27 milyar TL olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Sputnik Türkiye

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