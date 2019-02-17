Devletin kira giderleri katlandı

Bedelsiz olarak şirketlere tahsis edilen Hazine arazileri üzerine yapılan ve Sağlık Bakanlığı’nın hasta ve hizmet garantisi vererek kiracı olduğu şehir hastanelerinin merkezi bütçeye yükü giderek artıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından önceki gün açıklanan ocak ayı bütçe verilerine göre, Ocak 2017’de 0, Ocak 2018’de 85 milyon lira olan şehir hastanelerinin de dahil edildiği “bina kiralama giderleri” kalemindeki harcamalar Ocak 2019’da 374 milyon liraya fırladı. Bir yıldaki artış oranı yüzde 340 oldu.

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin haberine göre, eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Ferhat Emil’in hesaplamalarında, şehir hastanelerinin kira giderlerinin 2020’de 7.5 milyar TL’ye, 2021’de 9.2 milyar TL’ye yükseleceği tahmin ediliyor. Bu kalemdeki kiralama harcamaları, “hizmet alımları” kalemi altında yer alan ve Ocak 2019’da 60.9 milyon TL olan kiralama harcamalarından ayrı olarak hesaplanıyor. Kira dışında da çeşitli tıbbı hizmet garantileri nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın bütçesine 2018 için 1.2 milyar TL, 2019 için ise 2.4 milyar TL konuldu.