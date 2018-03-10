Devletten 140 milyar lira alacağımız var

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Özel sektör olarak 140 milyar lira devletten alacağımız var. Hükümetimizle de anlaştık. Bunu bize belirli bir taksitle ödeyecek" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Artvin'de Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yeni hizmet binasının açılışını yaptı. Açılışın ardından Artvin TSO tarafından Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Ekonomik İstişare Toplantısı'na katılan Hisarcıklıoğlu, burada iş adamlarına hitap etti. Hisarcıklıoğlu, Katma Değer Vergisi'ne (KDV) ilişkin olduğunu belirterek, "1985’te KDV çıkıyor. O günden bugüne Katma Değer Vergisi'ni devletten alabilen bir tane tüccar, sanayici yoktur. Maliye Bakanımız ile bu konu üzerinde çalıştık. Özel sektör olarak 140 milyar lira devletten alacağımız var. Hükümetimizle de anlaştık. Bunu bize belirli bir taksitle ödeyecek. Bu paranın cebimize girdiğini düşünün, ekonomi ne kadar canlanır biliyor musunuz? 1985'ten beri alamadığımız Katma Değer Vergimizi devletten geri alacağız" dedi. Programa, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kurtul Özel ile iş adamları katıldı.

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