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Dikkat: Biletlerinin yüzde 80'i tükendi

17 Ağustos 2017, Perşembe 11:57
TOFED Genel Başkanı Özcan, bayram tatilinin 10 güne çıkmasıyla otobüs biletlerine yoğun rağbet olduğunu belirterek, "Türkiye genelinde bayrama kadar olan otobüs biletlerinin yüzde 80'i tükendi." dedi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yaptığı açıklamada, vatandaşların, tatilin uzayıp uzamaması konusundaki belirsizlik nedeniyle rezervasyon yaptırdığını, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla da rezervasyonunu yaptırdığı biletleri satın almaya başladığını, acenta ve şirketlerin internet sitelerinde yoğunluk görüldüğünü ifade etti. 

10 günlük sürenin, yaz tatiline çıkılabilecek güzel bir döneme de denk geldiğini dile getiren Özcan, Ege ve Akdeniz bölgelerine yönelik otobüslerde ciddi bir yoğunluk oluştuğunu kaydetti.

"Şimdiden ek seferlerin biletlerini satmaya başladık"

Uçak biletlerinin yaz ve bayram dönemlerinde pahalı olduğunu, bu nedenle vatandaşların otobüsleri tercih ettiğini belirten Özcan, bayramda memleketine gitmek isteyenlerin de tatil bölgeleri dışındaki illerde yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Hem tatil hem de bayramın bir arada yaşanacağı 10 günlük sürenin çok bereketli geçeceğini ifade eden Özcan, "Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla otobüs biletlerine yoğun bir rağbet oluştu. Şu ana kadar Türkiye genelinde bayrama kadar olan otobüs biletlerinin yüzde 80'i tükendi. Biz şimdiden koyacağımız ek seferlerin biletlerini satmaya başladık." diye konuştu.

"Bu bayram çok bereketli geçecek"

Birol Özcan, şu anda yoğunluk olmayan bazı illere yönelik normal seferlerde biletler kaldığını, bunlarla beraber ek sefer biletlerinin satışının devam ettiğini belirterek, "Tatil, 26 Ağustos'ta başlayacağı için muhtemelen 22-23 Ağustos gibi ek seferlerin konulmasına izin verilir. Biz de bu yüzden biletlerini satıyoruz." dedi. 

Şu anda İstanbul'dan günde bin 500-bin 700 otobüs çıkışı olduğunu, gelecek hafta bu sayının yavaş yavaş artacağını belirten Özcan, "Bu sayı 25-27 Ağustos'ta 2 bin 500-2 bin 800'ü bulur. Bu bayram çok bereketli geçecek." dedi.

AA

Etiketler: kurban bayramı, tatil, otobüs bileti
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