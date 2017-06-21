Dikkat: İkinci el araç alacaklara önemli uyarılar!

Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, sıfır araçlara ilişkin kur farkı ve vergi artışının ikinci ele olumlu yansıdığını belirterek, "Şu anda ikinci el piyasada en hareketli dönemi yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Motorlu taşıtlarda ÖTV oranlarının yılbaşında artırılması ve dövizdeki kur farkı nedeniyle sıfır araç pazarında daralma devam ederken, ikinci el piyasada canlılık yaşanıyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) ile otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, yaptığı açıklamada, sıfır otomobil satışlarının yılın ilk 5 ayında yüzde 15, toplam sıfır araç pazarının yüzde 13 daraldığına işaret etti. Erkoç, ikinci el piyasada ise ilk dört aylık verilere göre toplam satışların yüzde 6,2, otomobil satışlarının yüzde 5,3 arttığını dile getirdi.

Dövizde 2016'nın son çeyreği ve 2017 başlarında yaşanan hızlı artışla ortaya çıkan kur farkı ve yılbaşından itibaren yapılan ÖTV artırımlarının sıfır araçların fiyatını yükselttiğine dikkati çeken Erkoç, "Sıfır araçlara ilişkin kur farkı ve vergi artışı, ikinci ele olumlu yansıdı. Şu anda ikinci el piyasada en hareketli dönemi yaşıyoruz. Yaklaşan bayram da hareketlilikte etkili oldu. Bayramda insanlar memleketine, tatiline, yazlığına gider, araba alan çok olur. Bundan dolayı otomobil fiyatlarında da bir yükselme meydana gelir. Bayram öncesi canlılık daha da arttı." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci el araç alacaklara uyarılar yapan Erkoç, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız kesinlikle internet sitesi, oto pazarı ya da sokak satıcısından değil, karşısında bir muhatap bulabileceği kurumlardan araç almalı. Alacağınız otomobili mutlaka güvenilir yerlerden alın. Sokak satıcısından aldığınız zaman bir hasar ve arıza durumunda karşınızda muhatap bulamayabilirsiniz. Aracınızı güvenilir kurumlardan alırsanız, bir arıza durumunda muhatabınız olur. Aksi takdirde yıllarca birikim yaparak ya da kredi çekerek satın aldığınız araca verdiğiniz para boşa gidebilir. Tanınan, bilinen yerden araç alın ve mutlaka aldığınız aracı teknik servise ya da güvenilir bir ekspere gösterin. Biz de Otonomi olarak bu konuda müşterilerimize her zaman yardımcı oluyoruz."

"İkinci el pazarda satış hacmi 7 milyonu aşar"

Erkoç, yılın ilk dört ayında ikinci el araç piyasasında toplam satışların 2 milyon 340 bin 877'ye ulaştığına işaret ederek, sektörde canlılığın yıl boyu sürmesini ve pazarın yıl sonunda 7-7,5 milyonluk satış hacmine ulaşmasını öngördüklerini bildirdi.

Erkoç, "Otonomi ailesi olarak 2017'nin izleyen döneminde siyasi, sosyal hayat ve genel ekonomide belirsizliklerin ortadan kalkması, istikrar ve güvenin daha da güçlenmesiyle ikinci el araçta çok daha fazla canlanma bekliyoruz. Bu yılın tümünde ikinci el pazar 7 milyon adedi aşacak, 7-7,5 milyon aralığında gerçekleşecektir. Bu kapsamda otomobil satışlarının yılın tümüne 5 milyonu aşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.