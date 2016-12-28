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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Dikkat: Sosyal medyadan alışveriş yapmayın!

28 Aralık 2016, Çarşamba 10:01
Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, "Sosyal medya üzerinden satış yapan insanlar türedi. Bu insanların 'Vergi kaydı var mı? Ticaret sicil kayıtları var mı?' gibi sorular akla geliyor. Doğal olarak bu gibi kişilerden alışveriş yapan tüketicilerden çok şikayet alıyoruz." dedi.

Küçük, insanların son dönemlerde çalışma hayatındaki yoğunluktan dolayı zamanının kısıtlı olduğunu, bu tür yoğun tempoda çalışan ve zaman problemi olan insanların internet üzerinden alışverişe ağırlık verdiğini söyledi. 

Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun ve yönetmelik bulunduğunu vurgulayan Küçük, ilgili kanun ve yönetmeliğin yayınlanmasının ardından, bu tür ticaretlerde ciddi oranda düzelmeler olduğunun gözlendiğini ve bu durumun tüketicileri de memnun ettiğini dile getirdi. 

Küçük, yönetmelikte yer alan maddelerin, tüketicinin ayıplı, bozuk ve siparişinden farklı mal aldığında tüketicinin yanında durduğunu ve hak aramasına imkan verdiğini anımsattı. 

"Sosyal medya alışverişlerinden çok şikayet var"

Son dönemde sosyal medya üzerinden ticaret yapanların çoğaldığını belirten Küçük, "Sosyal medya üzerinden satış yapan insanlar türedi. Bu insanların 'Vergi kaydı var mı? Ticaret sicil kayıtları var mı?' gibi sorular akla geliyor. Doğal olarak bu gibi kişilerden alışveriş yapan tüketicilerden çok şikayet alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Küçük, en fazla şikayetin, tanıtımı yapılan ve satın alınan üründen farklı bir ürünün gelmesi konusunda olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir diğer şikayet de gönderilen ürünlerle ilgili tüketicinin itirazı olduğunda kendilerine ulaşamaması. Tüketicilerimiz yasal olarak kendilerine gönderilen üründen 14 güne kadar cayabilir. Tüketici cayma hakkını kullanmak istediğinde karşısında muhatap bulamıyor. Bu yönde inanılmaz derecede şikayet geliyor. Tüketicilerimize 'Sosyal medya hesabı üzerindeki satış yapanlardan uzak durun, yeni yıla mutsuz girmeyin' diyorum."

"Bildiğiniz ve güvendiğiniz sitelerden alışveriş yapın"

Küçük, tüketicilerin kendilerine yoğun şekilde şikayette bulunduğunu fakat ellerinde alışveriş karşılığında bir fatura veya belge olmadığı için itiraz haklarının bulunmadığını aktardı.

"Biz bildiğiniz ve güvendiğiniz sitelerden alışveriş yapın uyarısında bulunuyoruz." diyen Küçük, şunları kaydetti:

"Uzaktan satış' denilen bu tür alışverişlerde mutlaka fatura ve belgenizin olması gerekli. Bu olmayınca itiraz sonuçsuz kalıyor. Bu kötü niyetli insanlar sadece ayıplı mal satmakla kalmayıp, müşterilerin hesap numaralarını ele geçirip hesaplarını boşaltıyor. Tüketici alışveriş yapacağım derken başka mağduriyetler de ortaya çıkarıyor. Sosyal medya hesabından satış yapan kişileri gördüklerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına şikayet etsinler. Vatandaşlık vazifelerimizden biri de başka mağduriyetlere engel olmaktır." 

AA

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