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15 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Dikkat: Vatandaşlara 'hurda araç' ile ilgili önemli uyarılar!

15 Haziran 2018, Cuma 12:04
ÖTASAD Başkanı Dar, hurda araç teşviki uygulamasına ilişkin uyarıda bulunarak, "Araçlar, mutlaka lisanslı tesislere teslim edilmeli." dedi.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren uygulama başlıyor

Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği (ÖTASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Günay Dar, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar özel tüketim vergisi indirimi uygulanmasına yönelik açıklamada bulundu.

Hurda araç teşvikinden yararlanacak araçların, motor ve şanzıman gibi ana parçalarının mevcut olması gerektiğini belirten Dar, bu araçların, ömrünü tamamlamış araç (ÖTA) teslim yerlerine veya ÖTA geçici depolama alanlarına fiziki olarak teslim edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Dar, araç motor ve şasi numarası ile tescil belgesindeki bilgilerin uyumunun kontrol edilmesinin önemine işaret ederek, "Araç üzerinde vergi, trafik borcu, haciz gibi hurdaya ayrılmasına engel teşkil edecek bir tehdit olmaması durumunda, araç bertaraf formu kesilerek araç sahibine verilecek. Bu işlemden önce noterler gibi tescil bürolarından aracın hurdaya ayrılmasında sakınca olmadığına dair belge alınacak." diye konuştu.

Araç sahibi tarafından trafik tescil bürolarına/noterlere bertaraf formu ve tescil belgesi beyanıyla hurda işleminin tamamlanacağını ifade eden Dar, "İlgili hurda belgeleri araç satış servislerine beyan edilerek teşvikten yararlanılır. Hurda sahip bilgileri ile araç satın alacak kişinin/firmanın aynı olması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Araçlar geri kazanım tesislerine gönderilecek

Söz konusu araçların, ÖTA teslim yerlerince alınacağını, buralarda kayıttan düşülmesi ve bertaraf formu işlemlerinin yapılacağını anlatan Dar, söz konusu yerlerde araçların 60 günden fazla tutulmayacağını bildirdi.

Dar, daha sonra geçici depolama alanlarına yönlendirilen araçların sökülerek, ÖTA işleme tesislerine gönderilinceye kadar geçici olarak bekletileceğini anlatarak, "Buradaki araçlar, azami 30 iş günü içinde tüm tehlikeli atıklardan arındırılacak. Yeniden kullanılabilir parçalar dahil olmak üzere araçtan sökülecek, kullanılmayacak ana karoser ÖTA işleme tesislerine, diğer hurda parça ve aksamlar geri kazanım ya da bertaraf tesisine gönderilecek." ifadesini kullandı.

Hurda araç teşvikinden yararlanacaklara yönelik uyarıda bulunan Dar, şunları kaydetti:

"Otomotiv bayileri, araç kiralama, filo araç kiralama şirketleri, trafik müşavirleri ya da diğer aracılar yasal mevzuat dışındaki süreçlere bilerek ya da bilmeyerek müdahil olmamalı. Araçlar, mutlaka lisanslı tesislere teslim edilmeli. Bu tesisler, araç vasfını yitirmiş, ana parçaları olmayan ve en önemlisi hiç var olmamış araçlara tescil belgesi ve bertaraf formu keserek, yasal olmayan bir yola başvurmamalı.

Ayrıca mevcut olmayan araç tescil belgelerini toplayarak, belge üzerinden bertaraf formu kesilmesi, hurda teşvikinden yararlanmak isteyen kişi ve kurumlara satılması gibi uygulamalara gidilmemelidir. Bu konuda hurda teşvikinden yararlanmak isteyen kişi ve kurumların konuya hassasiyet göstermesi, geri dönüşüm sürecinden müteselsil sorumlu olduğunu unutmaması gerekir."

 

AA

Etiketler: hurda araç, teşvik
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