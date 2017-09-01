Dikkat: Vergi indirim süresi uzamayacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal memeleketi Bayburt’ta vergi indirim süresinin uzatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Şimdi herkes tekrar uzatın diyor ama uzatmayacağız. Vergi indirimlerinin bir geçici vergi indirimi olduğunu baştan itibaren söylemiştik” ifadelerini kullandı.

Ekonomide çok hızlı toparlanmayı sağladıklarının altını çizen ve vergi indirimi süresinin uzatılmayacağını duyuran Bakan Ağbal, “Hükümet olarak aldığımız kararlar çerçevesinde ekonomide çok hızlı toparlanmayı da sağladık. İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük, inşallah ikinci çeyrekte yüzde 5´i aşan büyümeyi de yakalayacağız. Yılın tamamında da yüzde 5´in üzerinde büyümeyi hükümet olarak, ülke olarak göğüsleyeceğimizi düşünüyorum. Bütün göstergeler olumluya gidiyor. Bugün hükümet olarak aldığımız birçok karar var.” dedi. Para politikası ve ekonomiye destek olma noktasında çok önemli kararları aldıklarını belirten, “İlk andan itibaren sağlam bütçe disiplininin bize verdiği imkânı kullanarak özellikle kamu maliyesi üzerinden çok ciddi anlamda ekonomiye destek verdik, vergi indirimleri yaptık. Bunlar kolay değil. Şimdi gerçi herkes `tekrar uzatın.´ diyor ama uzatmayacağız. Vergi indirimlerinin bir geçici vergi indirimi olduğunu baştan itibaren söylemiştik ve ekonomide şu anda yakalamış olduğumuz ivme son derece olumlu. 2018 yılında da Türkiye ekonomisinde bu ivmenin devam edeceğini söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

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