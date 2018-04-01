"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Dikkat: Yarın son gün!

01 Nisan 2018, Pazar 17:00
Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen yaklaşık 1 milyon 880 bin gelir vergisi mükellefiyle evini veya iş yerini kiraya veren yaklaşık 1,5 milyon kişinin, geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar vermesi gerekiyor.

Mart başında başlayan gelir vergisi beyanname verme dönemi yarın sona eriyor. Yaklaşık 1 milyon 880 bin mükellef, yarın saat 23.59'a kadar geçen yıla ilişkin gelirleri için beyanname verecek.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2017'ye ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderecek.

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler de yıllık gelir vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Hazır Beyan Sistemi üzerinden 7/24 esasına göre online verebilecek.

Hazır Beyan Sistemi'ne, GİB'in internet sitesinden veya akıllı telefonlara indirilen mobil uygulamadan ulaşılabiliyor.

Hesaplanan gelir vergisi, ilgili mevzuat gereği mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor ancak bu yıl 31 Mart, cumartesiye denk geldiği için, ilk taksit ödemesinin son günü 2 Nisan Pazartesi olarak planlandı.

Mükellefler vergilerini, yetkili banka şubelerine, bağlı oldukları vergi dairesine ve vergi dairesinin bildirilmesi şartıyla herhangi bir vergi dairesine yarın gün sonuna kadar ödeyebilecek.

Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisinin, GİB'in internet sitesi veya Hazır Beyan Mobil Uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartlarıyla ödenmesi mümkün bulunuyor.

Yaşlı ve engellilere evde yardım hizmeti

Gelir İdaresi Başkanlığı, kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükelleflerle engelliliği veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek mükellefleri de düşündü.

Bu durumdaki mükellefler, Vergi İletişim Merkezi'ni (444 0 189) arayarak randevu talep etmeleri halinde adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunuyor.

Alışveriş merkezlerinde beyanname masası

Ödemeler için pek çok alışveriş merkezinde stantlar ve beyanname masaları bulunuyor. Mükellefler buralarda gelirlerini Hazır Beyan Sistemi'nden beyan edebiliyor. Vergi dairesi ekipleri, mükelleflere yarın da hizmet verecek.

Yapılandırma taksitleri

Öte yandan, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 5. taksit ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 7. taksit ödeme süreleri de yarın sona erecek.

AA

Etiketler: vergi
Okunma Sayısı: 371
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İslamiyet ülkemizin bir parçası'

    Filistin'de şehit sayısı 17 oldu

    Bursa'da Bediüzzaman coşkusu...

    Altan için yeniden AİHM dilekçesi

    Dikkat: Yarın son gün!

    Yeniden Genel Başkan seçilen Akşener: Buna izin vermeyiz, vermeyeceğiz

    ''Bir defa kendine çeki düzen ver''

    Kerim bebek Türkiye'de

    ''Yastık altında yaklaşık 200 milyar dolar var''

    Yeni dönem yarından itibaren başlıyor

    Uzmanlardan indirim 'tuzakları' uyarısı!

    ABD, Menbiç bölgesindeki güçlerini takviye etti

    6 korucunun şehit olduğu saldırıda yaralanan askerden acı haber!

    Devlete verdikleri zarar 500 bin lira

    Zorunlu iniş yaptı: Kolombiya’da uçak 'yola' indi

    ''Ne acıdır ki 61 yıldır 'Kahrolsun İsrail' diye slogan atıyoruz''

    15 Filistinliyi şehit eden ve yüzlercesini yaralayan katilleri savundu

    "Ne kadar güzeldir" deme!

    İdlib ve Halep'in batı kırsalına ulaştılar: Sayıları 43 bini aştı

    İstanbul'da polis servis aracı devrildi: 5 polis yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dindarlara ‘adaletsiz’ etiketini yapıştırdılar
    Rüstem GARZANLI

    Yeni Asya hak namına haksızlığa itiraz ediyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müşfik Üstaddan şefkat kahramanlarına
    Adnan NACİR

    Yine yeşillendi zındık dollar’ı!
    Cahit ÖZPINAR

    İnsan ektiğini biçer
    Sabahattin BOYACI

    Nurcular ‘Nurculuğu’ anladıklarında
    Risale-i Nur'dan

    İslâm maddî ve manevî terakkiyâta vesile
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Nur Talebesi veya El-Ezher profesörü
    Ali Serdar Beykoz

    Sıhhî mevzular
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meşrûtiyetten önceki Şûrâ

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.