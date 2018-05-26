Dikkat: Yeniden yapılandırmada son gün 31 Temmuz

Maliye Bakanlığı ile belediyeler gibi diğer kamu idarelerine olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyenler, 31 Temmuz'a kadar başvuruda bulunacak.

Maliye Bakanlığının Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğle, Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlendi.

31 Mart ve önceki dönemlere ait ödenmesi gereken vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, yeniden yapılandırma kapsamında olacak. Çeşitli kanunlar kapsamında, 31 Mart'tan önce kesilen idari para cezaları da yapılandırılabilecek.

Amme alacakları kapsamında takip edilen, ecrimisil, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF), Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF), öğrenim ve katkı kredisi alacakları ile doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gerekenler gibi alacaklardan, takip için vergi dairelerine intikal etmiş olanlar da yapılandırma kapsamında olacak.

Düzenleme kapsamında işletmelere, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı imkanı da sağlandı. İl özel idareleri ile belediyelerce takip edilen alacaklar da yapılandırılabilecek.

Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, YİKOB'lara, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan alacakları ödemek isteyen borçluların, 31 Temmuz'a kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurması gerekecek.

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçlar için, bağlı bulunulan vergi dairesi yanında, posta yoluyla, www.gib.gov.tr ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak üzere başvuran borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri gerekecek.

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde, tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. İlk taksit ödeme süresi, 1 Ekim günü mesai saati bitiminde sona erecek. 18 taksit yanında, 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunacak.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin, süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak.