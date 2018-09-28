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28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Dış borç: 457 milyar dolar

28 Eylül 2018, Cuma 20:10
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye’nin brüt dış borç stoku, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla 457 milyar dolar olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı ise yüzde 51,8 oldu. Türkiye’nin net dış borç stoku da 300,4 milyar doları buldu.

Stokun milli gelire oranı yüzde 34,1 olarak kayıtlara geçti. Kamu net borç stoku bu dönemde 305,9 milyar TL olurken, Stokun millî gelire oranı yüzde 9 olarak belirlendi.AB tanımlı genel yönetim borç stoku aynı dönemde 990,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu rakamın milli gelire oranı yüzde 29,2 olarak kayıtlara geçti. Hazine garantili dış borç stoku ise 14,1 milyar dolar oldu. 

Dolar 6’nın altını gördü

Dolar/TL’da geçtiğimiz günlerde ivme kazanan düşüş haftanın son işlem gününde de devam etti. Dün güne hafif artışla 6,12 seviyelerinde başlayan dolar kuru, yüzde 1,5’in üzerinde düşüşle 5.9660’a kadar geriledi. Daha sonra 6,00 sınırına dayanan doların, TL karşısındaki kaybı yüzde 0.74 seviyesinde gerçekleşti. 

AA

Etiketler: Türkiye, ekonomi, borç, dolar
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