"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Dış borçlar yükseldi

15 Haziran 2017, Perşembe 00:23
Özel sektörün dış borçları, yılın ilk dört aylık döneminde 3.5 milyar dolar artarak, Nisan sonunda 220.6 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2017 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı. Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Nisanda geçen yılın sonuna göre 2,2 milyar dolar artarak 205 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise (ticarî krediler hariç) 1,3 milyar dolar artarak 15,6 milyar dolar oldu. Uzun vadeli kredi borcuna bakıldığında, 2016 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 153 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,7 milyar dolar artışla 26,1 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 907 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 135 milyon dolar düşüşle 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,9 milyar dolar arttı, tahvil stoku ise 5,7 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 98 milyon dolar artışla 10,4 milyara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,1 milyar dolar artışla 3,3 milyar dolara ulaştı.

Hazine, 7,6 milyar lira borçlandı

Hazine, önceki gün düzenlediği 3 tahvil ihalesinde piyasaya toplam 7 milyar 615 milyon lira borçlandı. Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 10,82, bileşik faiz yüzde 11,11 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 972,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 405,5 milyon lira, net satış 1 milyar 423,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

AA - DHA

Etiketler: borç
Okunma Sayısı: 1684
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    110. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

    Demirel hatırası

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

    Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

    Demirel’e, İsrail faturası

    Enflasyon maaş zamlarını eritti

    Ege sallanmaya devam

    Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

    “Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

    Aziz Sancar'dan evrim yorumu

    Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

    Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

    Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

    Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

    Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

    Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

    Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

    Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

    Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
    Mehmet KARA

    AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
    Genel

    ''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
    Genel

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
    Genel

    Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
    Cevher İLHAN

    “Yapay ve kumpas kriz”
    Genel

    Demirel’e, İsrail faturası
    Genel

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
    Genel

    Demirel hatırası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.