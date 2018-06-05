Dış borçta aslan payı köprülerin

Son rakamlar Türkiye’nin son 14 yılda dört katın üzerine çıkan (yüzde 320’lik artış) dış kredi borcunun artmasının önemli ölçüde köprü ve otoyolların başını çektiği ulaştırma sektöründen kaynaklandığını ortaya koydu. Aynı dönemde ulaştırma sektörü için alınan dış borç miktarı 20, inşaat için alınan sekiz katına çıktı, sanayinin payı ise geriledi.

Dış kredi borcunda ‘ulaştırma’ zirvede İktisatçı Hakan Özyıldız’ın, 26 Mayıs tarihli yazısında güncellediğini belirttiği verilere göre, şubat sonu itibariyle şirketlerin yurtiçi bankalardan sağladığı döviz kredilerinin tutarı 187 milyar dolar oldu. MB’nin açıkladığı 2018 ilk çeyrek sonuçlarına göre (finans kesimi dahil) yurtdışından sağlanan kredi borçları da 245.5 milyar dolar olduğunu söyleyen Özyıldız, ‘’Bunun 115.8 milyar doları reel sektör şirketleri üzerinde. Yurtdışından kullanılmış kredilerin sektörel kırılımları, borçlanmanın en çok hangi sektörlerde yapıldığını, hangi sektörlerde hızlı artış olduğunu, hangi sektörlerin görece daha az kur riski taşıdığı hakkında da bir fikir veriyor. 2004’te finans dışı şirketlerin yurtdışından sağladığı kredilerin toplamı 27.5 milyar dolar olurken, şimdi ise 115.8 milyar dolara çıkmış durumda. Artış oranı yüzde 320.6 2004’te alınan kredilerin yüzde 60’ı sanayiye gitmiş. 2018’de manzara tersine dönmüş. Yüzde 60’ı bu kez ‘hizmetler’e gitmiş. Borçluluk tablosunda altı çizilmesi gereken birinci olgu bu. kinci dikkat çeken rakam; 2004-2018 1Ç döneminde sanayi sektörlerinin dış kredilerinde yüzde 193.3 artış olmuş. Hizmetlerdeki artış yüzde 500. Sanayi ortalamanın (yüzde 320.6) altında, hizmetler üzerinde seyretmiş.’’ ifadelerine yer verdi.

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