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29 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Dış ticaret açığı yüzde 52,4 arttı

29 Aralık 2017, Cuma 10:23
Türkiye'nin dış ticaret açığı Kasım'da 6.32 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Kasım ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %11,2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar, ithalat %21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI %52,4 ARTTI

Kasım ayında dış ticaret açığı %52,4 artarak 6 milyar 320 milyon dolara yükseldi. Beklenti de 6.30 milyar dolardı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Kasım ayında %75,5 iken, 2017 Kasım ayında %69,2'ye düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %1,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat %1,6 arttı, ithalat %2,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %11,1, ithalat %21,4 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE İHRACAT %17 ARTTI

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Kasım ayında %46,7 iken, 2017 Kasım ayında %49,1 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre %17 artarak 6 milyar 983 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Kasım ayında 1 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 908 milyon dolar ile İngiltere, 839 milyon dolar ile İtalya ve 733 milyon dolar ile ABD takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI ALMANYA ALDI

Almanya'dan yapılan ithalat, 2017 yılı Kasım ayında 1 milyar 982 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 981 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 906 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 16 milyon dolar ile İtalya izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,9, imalat sanayi ithalatı içindeki payı %15,7 oldu

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