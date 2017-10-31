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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Dış ticaret açığında yüzde 85 artış!

31 Ekim 2017, Salı 10:40
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Eylül ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %8,7 artarak 11 milyar 848 milyon dolar, ithalat %30,6 artarak 19 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Eylül ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 11 milyar 848 milyon dolar, ithalat yüzde 30,6 artarak 19 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 85 artarak 8 milyar 135 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Eylül ayında yüzde 71,3 iken, 2017 Eylül ayında yüzde 59,3'e düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; eylül ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5 azaldı, ithalat yüzde 10,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5,4, ithalat yüzde 26,3 artış kaydetti.

Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 2016 Eylül ayında yüzde 50,2 iken, 2017 Eylül ayında yüzde 49,8 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 5 milyar 904 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İthalatta Çin, ihracatta Almanya

Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Eylül ayında 1 milyar 234 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 766 milyon dolar ile İngiltere, 678 milyon dolar ile ABD ve 654 milyon dolar ile Irak takip etti.

Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Eylül ayında 2 milyar 142 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 914 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 821 milyon dolar ile Rusya ve 999 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,6 olarak kaydedildi. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,3 olarak gerçekleşti. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 40,9 oldu. 

AA

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